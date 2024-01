Bayona y Berger, dos candidatos al Óscar de paso en Zaragoza

La 96ª edición de los Óscar, cuya gala se celebrará el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, tendrá dos protagonistas españoles. Los cineastas J. A. Bayona y Pablo Berger optarán a tres estatuillas (dos el barcelonés por 'La sociedad de la nieve' y una el bilbaíno por 'Robot Dreams'). Curiosamente, ambos han visitado recientemente Zaragoza para promocionar estos exitosos títulos.

La más reciente en el tiempo es la de Bayona, que protagonizó un baño de masas el pasado 17 de enero en los cines Palafox. La sala 4, la de más aforo, se quedó pequeña para la proyección del filme y el posterior coloquio y hubo que habilitar una segunda sesión. El realizador catalán no paró de firmar autógrafos y de atender, sobre todo, a estudiantes aragoneses de cine y producción cinematográfica.

La relación de 'La sociedad de la nieve' con Zaragoza viene de atrás. En octubre fue la primera ciudad del mundo en la que se preestrenó, en concreto durante una semana en los Aragonia. Una prueba para testar su calado en el público. “Ya vimos entonces, en el preestreno, que algo pasaba. Los números que tuvo esa semana en Zaragoza fueron muy notorios. Sin publicidad, sin campañas... ni nada”, recalcó.

Finalmente, Bayona compartió con los zaragozanos su satisfacción por la acogida que está teniendo su obra: "Nos conforta ver lo bien que está funcionando en todo el mundo. Ha funcionado en los cines de toda España, a pesar de hacer un estreno limitado, y ahora de manera sensacional en la plataforma (Netflix) en todo el mundo desde el primer día, donde ha sido líder en 90 países. Esto te alegra por el trabajo del equipo, que ha grabado en condiciones muy complicadas y fue durísimo. Un rodaje muy largo (72 días) y con mucha gente”.

El cineasta Pablo Berger, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Francisco Jiménez

Menos multitudinaria pero igualmente interesante fue la visita de Pablo Berger el pasado 21 de diciembre al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en el marco del ciclo 'La Buena Estrella', dirigido por Luis Alegre. El vasco compareció con esa gran película de animación que es 'Robot Dreams' y ya dio pistas sobre su ilusión por ser nominado al Óscar: "Obviamente, los premios hacen mucha ilusión. Con el del cine europeo de hace unas semanas en Berlín me llevé un alegrón, no lo esperaba en absoluto, y con el Forqué lo mismo, creo que se me notó en la cara. La idea de estar en Hollywood el próximo mes de marzo nominados en el segmento de animación hace muchísima ilusión, claro. Dicen que tenemos posibilidades. A ver...".