Javier Camarena, el mejor tenor del mundo, regresa al Auditorio de Zaragoza

El tenor mexicano Javier Camarena regresa este martes 23 de enero a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza (19.30) como parada estelar de la Temporada de Grandes Conciertos 2023-2024, después de triunfar por todo lo alto en sus dos anteriores visitas, en 2019 y 2021. Lo hace con un lleno técnico: ayer quedaban apenas medio centenar de entradas a la venta en un recinto que lucirá el ambiente de las muchas noches memorables allí vividas. Las últimas entradas disponibles se venden en la taquilla del Auditorio e Ibercaja.

El pianista cubano afincado en México Ángel Rodríguez acompañará al que acaba de ser considerado como 'Cantante Masculino del Año 2023' en los International Opera Awards. En Zaragoza, como ocurre en el resto de la actual gira de Camarena por España, el repertorio se centra en canciones de Francesco Paolo Tosti, compositor de Chieti.

Un talento superlativo

Camarena, originario de Xalapa-Enríquez (Veracruz, México), tiene actualmente 47 años de edad. Estudió en la Universidad de Guanajuato y destacó por sus facultades vocales desde muy pronto. A los 29 años, tras llevarse en Barcelona el premio Juan Oncina del Francisco Viñas, fue contratado formalmente como solista en la Ópera de Zurich (Suiza), y desde entonces ha seguido creciendo en prestigio, amén de ofrecer generosas demostraciones de su talento en los mejores teatros del globo, tanto a ambos lados del Atlántico como en Asia.

Además del galardón comentado, puede presumir de varios reconocimientos internacionales, como el Ópera News Award (2020), la Medalla de Ópera de Bellas Artes, el Premio al Artista Distinguido de ISPA y la Medalla Mozart (todos en 2019). En 2014, por si fuera poco, resultó ser profeta en su tierra: la ciudad de Xalapa-Enríquez le otorgó la Medalla Sebastián Lerdo de Tejada como ciudadano distinguido.

Dicen quienes conocen a fondo al artista norteamericano que puede brillar casi en cualquier papel, por su versatilidad; le avalan sus excelentes interpretaciones de Nemorino en ‘L’elisir d’amore’, Ferrando en ‘Così fan tutte’, el duque de Mantua en ‘Rigoletto’ o Fenton en ‘Falstaff’, entre muchos otros. Es el único cantante en la historia que ha bisado en tres diferentes producciones en el Metropolitan Opera House de Nueva York: ‘La Cenerentola’ (2014), ‘Don Pasquale’ (2016) y en todas y cada una de las siete encarnaciones de Tonio que hizo en ‘La fille du régiment’ de Donizetti (2019).

"Tosti requiere valor"

El pianista y compositor zaragozano Miguel Ángel Tapia, director del Auditorio de Zaragoza, tiene en alta estima a Camarena. "No somos un teatro lírico por excelencia, pero hemos tenido a grandes estrellas en la sala Mozart, desde Alfredo Krauss en 1995, que creo fue quien marcó nuestra buena estrella, al barítono Thomas Quasthoff, las soprano Kiri Te Kanawa, Jessye Norman o Barbara Hendricks, el gran Juan Diego Flórez… son muchos los que hemos podido disfrutar aquí. Camarena, que ha bisado en el Metropolitan y en el Real, entre otros teatros de primer orden, llega aquí por tercera vez y me consta que tiene un gran aprecio por Zaragoza. El público también se lo tiene a él, no hay más que ver el eco en taquilla".

Tapia califica la voz del mexicano de maravillosa. "Me encantó escucharle desde la primera vez que lo hice. Además, conecta muy bien con el público. Viene con un programa arriesgado, pero según voy leyendo acerca de otros recitales de esta gira, lo hace brillar y estoy seguro de que su actuación en Zaragoza va a ser un exitazo. Ceñirse a Tosti requiere valor, puede ser duro, pero está respondiendo a fuerza de categoría".

Te puede interesar Los Panchos

El pianista aragonés señala un detalle técnico muy revelador. "Su registro medio me parece espectacular: los grandes cantantes de verdad se notan ahí, no solamente en los agudos espectaculares y el do de pecho, aunque también hay que ser bueno para darlos correctamente, claro. Camarena puede cantar cualquier cosa y brillar, es un talento impresionante. Fíjate que es un amante del bolero y de Los Panchos, y para cantar bien los temas de Los Panchos hay que bordar ese registro medio".

En lo personal, el director del Auditorio también tiene una impresión excelente del veracruzano.Es tan buen conversador como amante de la buena mesa. "Pudimos hablar bastante en sus anteriores visitas: me habló de su vida en Suiza, de pasados retos. Ahora está en España, y le veo encantado. En Zaragoza también disfrutó de nuestra gastronomía, que cada vez es más rica. En una de sus visitas, Beatriz Gimeno nos invitó a comer a mí, a Javier y a su pianista Ángel en El Chalet y allí nos recomendaron una fideuá, que Javier encontró exquisita. También cenamos de maravilla en La Nueva Karambola de la calle Baltasar Gracián: allí optó por un buen pescado".

Mehta y Gianandrea Noseda, en el horizonte

La Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio tiene preparadas varias propuestas de primer orden, como cada año, pero la llegada el próximo lunes de la Münchner Philharmoniker, con Zubin Mehta en la batuta, es una de las más esperadas. El director indio, de 87 años, regresa a la ciudad para demostrar una vez más su magia desde el podio. La formación teutona, fundada en 1893, tuvo como conductor al mismísimo Gustav Mahler, que la dirigió en los estrenos mundiales de su cuarta y octava sinfonías.

Tapia, por su parte, se moja al señalar una fecha concreta en el calendario, que espera con impaciencia. "Estoy esperando, y queda poco ya, a la National Symphony Orchestra de Washington. Vienen el 17 de febrero y esta visita tiene dos alicientes clave para mí. Para empezar, traen a una de las mejores violinistas del mundo y la mejor en Estados Unidos, Hillary Hahn, y además viene como director Gianandrea Noseda, que es amigo personal".

Tapia explica sobre el transalpino que "Gianandrea y yo nos conocimos en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués, y ha llevado una carrera meteórica: es director titular en Washington. Me invitó hace 15 años a su debut en el Metropolitan House de Nueva York, y fue realmente impresionante. Además, le dio mucha vida a la Orquesta de Cadaqués: grabó aquí las cuatro sinfonías de Brahms".