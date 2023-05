Zubin Mehta y la Orquesta Filarmónica de Múnich, en la nueva temporada del Auditorio

A la Temporada de Grandes Conciertos 2022-2023 le quedan ya solo tres citas y los aficionados a la música clásica ya suspiran por ver el cartel de la próxima temporada, que difícilmente superará al de la presente. El Ayuntamiento de Zaragoza dio a conocer ayer un primer avance oficial de los músicos y orquestas que vendrán a la Mozart.

Dieciséis serán los conciertos de la nueva temporada, que estarán a cargo de destacadas formaciones y figuras de la música clásica. El 27 de octubre se iniciará la programación con la London Symphony Orchestra, dirigida por Antonio Pappano, director que visitará Zaragoza por vez primera, y se cerrará el 14 de junio con una producción del propio Auditorio, la ópera ‘Carmen’, de Georges Bizet, que tendrá como protagonista principal a Ainhoa Arteta.

Dos grandes orquestas norteamericanas visitarán Zaragoza en los próximos meses, la National Symphony Orchestra de Washington DC (dirigida por Gianandrea Noseda) y la Orquesta Sinfónica de Dallas (Fabio Luisi), que actuarán por primera vez en la capital aragonesa.

Zubin Mehta vuelve a la programación tras el intento fallido de la temporada pasada, en la que tuvo que suspender su visita a Zaragoza por razones de salud. El director indio, de 87 años, se pondrá al frente de la Orquesta Filarmónica de Múnich que tantos éxitos alcanzó con el mítico Sergiu Celibidache. Será uno de los tres únicos conciertos que Zubin Mehta tiene programados en enero de 2024 en España: Madrid, Barcelona y Zaragoza. Considerado uno de los directores de orquesta vivos más importantes del mundo, Mehta fue galardonado con la Medalla de Plata de la Ciudad en 2006, en reconocimiento a su labor de difusión y promoción internacional del Auditorio de Zaragoza. Hace unos días dirigió una ‘3.ª Sinfonía’ de Mahler en Los Angeles, pero en Zaragoza interpretará un programa dedicado íntegramente a Brahms (o al menos ese es el menú que tiene previsto ofrecer en Barcelona).

Otro de los platos fuertes de la temporada será la cita prevista con Wagner. La Orquesta Sinfónica de Düsseldorf interpretará el segundo acto completo de ‘Tristán e Isolda’, con Adam Fischer al frente.

En el reciente concierto de la Filarmónica de Berlín, el director del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia, tomó la palabra para dar a los presentes, en su mayor parte abonados, un anticipo de la próxima temporada. Además de los ya mencionados, avanzó otros conciertos, como el previsto en noviembre a cargo de la Rundfunk Sinfonieorchester de Berlín, dirigida por Vladimir Jurowski. Para el próximo diciembre reveló dos citas, una con el ‘Mesías’ de Händel y Los Músicos de su Alteza junto a Amici Musicae; y otra con la ‘Novena sinfonía’ de Beethoven, que interpretarán la Orquesta ADDA Sinfónica y el Orfeón Donostiarra, con el director Josep Vicent.

La JONDE, ya tradicional a principios de año, abordará la ‘Décima’ de Shostakovich con Pablo Heras al frente. Enero será también el mes del tenor Javier Camarena, que cantará de nuevo en Zaragoza.

Al pianista Maurizio Pollini se le podrá escuchar en abril, el violinista Joshua Bell visitará Zaragoza con la Orquesta de Cámara de Europa y Jean-Jacques Kantorow dirigirá a la Orquesta Nacional de Francia en mayo.

Arcadi Volodos, durante un concierto en la sala Mozart del Auditorio. José Miguel Marco

Arcadi Volodos, en concierto este miércoles

El ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona, que este año celebra su XXVI edición, tiene este miércoles una nueva cita en el Auditorio. Será con Arcadi Volodos.

El intérprete ruso (San Petersburgo, 1972) es uno de los grandes genios del piano del siglo XXI, y uno de los intérpretes más queridos y aplaudidos en el Auditorio zaragozano. Su primera actuación en la ciudad fue a principios de marzo de 1999, en la sala Mozart, con obras de Schubert, Scriabin, Rachmaninov y Listz. Y volvió a actuar en 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021.

El de hoy será, pues, el decimoquinto concierto que ofrece en Zaragoza, y viene con un programa con el que quiere rendir homenaje a Alicia de Larrocha. Interpretará las ‘Scènes d’enfants’ y la ‘Música callada’, de Federico Mompou, y obras de Alexander Scriabin.

Volodos es un intérprete de amplio registro, que ha destacado durante las últimas décadas interpretando obras de compositores como Schubert, Schumann, Brahms, Beethoven, Liszt, Rachmaninoff, Scriabin, Prokofiev, Ravel, Lecuona y Falla.

Pero Mompou es uno de sus favoritos. Hace unos años declaraba: "Un amigo me la hizo escuchar (la obra de Mompou) y me gustó mucho. Un sonido nostálgico, minimalista, como Ravel. Cuando descubrí la ‘Música callada’, entendí toda su filosofía, su espíritu zen, la dualidad entre las notas y los silencios. La toqué en la Filarmonía de Berlín y en el Concertgebouw de Ámsterdam con el público en silencio absoluto durante 20 minutos. Fue impresionante. Mompou decía que el silencio es la eternidad sonora. Su música es pura metafísica; él no quería innovar y, pese a ello, su música expresa alguna cosa diferente, es silencio sonoro. Él decía: 'Jo no componc, descomponc'”.

Los próximos conciertos del ciclo los ofrecerá Seong-Jin Cho (3 de junio), Martín García García (26 de septiembre) y Yulianna Avdeeva (24 de octubre).