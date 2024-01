Arrestan a un hombre que llegó hasta el apartamento de Taylor Swift en Nueva York

La Policía de Nueva York arrestó este sábado a un hombre que llegó hasta la puerta del apartamento de la cantante Taylor Swift en el vecindario de Tribeca, en Manhattan, de acuerdo con el 'New York Post'.

La Policía indicó al diario estadounidense que recibió una llamada alrededor de la 13:00 hora local (18:00 GMT) sobre un hombre con comportamiento errático en la calle donde se ubica el edificio en Tribeca.

Al llegar, los agentes de la policía conversaron con el hombre y después de unos minutos, lo esposaron, sin que mostrara resistencia. Las autoridades indicaron al diario que había una orden de arresto en su contra, que no especificaron.

La policía tampoco indicó si se trataba del apartamento de la premiada artista, pero, una persona que presenció lo ocurrido aseguró al diario que el hombre llegó hasta la puerta de la residencia de la intérprete de 'You Belong With Me'.

"Lo vi por primera vez alrededor de la una de la tarde, se acercó a la puerta de Taylor. No estoy seguro si tocó a la puerta o el timbre", dijo el testigo del suceso al 'New York Post'.

El diario neoyorquino obtuvo fotos de la intervención de la policía con el hombre, alto, blanco, con barba y cabello castaño y desaliñado, que vestía ropa invernal.

Swift está estos días en Nueva York donde trabaja en un estudio en su nueva música, antes de continuar con su exitosa gira, pero se desconoce si estaba en su hogar al momento del incidente, de acuerdo con el diario.

Ya que está en Nueva York, podría asistir mañana al estadio Highmark, al norte del estado de Nueva York, para el partido de los Kansas City Chiefs donde juega su actual pareja Travis Kelce contra los Buffalo Bills.