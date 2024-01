Fernando Usón analiza la filmografía de King Vidor en una nueva publicación

Tras un profuso estudio de la obra cinematográfica del director austriaco Fritz Lang, publicado en 2021, y de la edición anterior de ‘Nouvelle Vague. La ola que no cesa’, uno de los libros más completos hasta la fecha sobre esta corriente del séptimo arte en Francia, el profesor y cineasta zaragozano Fernando Usón Forniés lanza ahora un nuevo libro, ‘King Vidor. La conquista del espíritu’, un extenso análisis (más de 700 páginas) de la filmografía de uno de los directoras más importantes de la historia del cine.

El autor presentará hoy (19.00) este volumen en la Filmoteca de Zaragoza, acompañado por Leandro Martínez, exdirector de la Filmoteca. Además, se proyectará el filme ‘Y el mundo marcha’ (King Vidor, 1928). El cineasta estadounidense, director de películas como ‘El gran desfile’, ‘El campeón’, ‘Duelo al sol’, ‘Guerra y paz’ o ‘Salomón y la Reina de Saba' –rodada en Zaragoza en 1958– es uno de los más influyentes del séptimo arte. «Está entre los diez mejores, sin lugar a dudas. Yo incluso lo situaría entre los cinco mejores», afirma Usón.

El autor razona sobre la influencia que Vidor tuvo en muchos directores coetáneos y de la generación siguiente hasta la nueva ola «y desde América hasta Japón y de Francia a Suecia, Es un director fundamental –añade–. He abordado toda la filmografía a la que he tenido acceso. Hay muchas películas suyas que han desaparecido, y luego hay otras cuatro o cinco que sí que existen, pero solo están disponibles en los archivos. Es muy difícil verlas. Conseguí visionar ‘His hour’ (1924) en el MoMA de Nueva York; también pude ver ‘The family honor (1920) y ‘Conquering the woman’ (1922), que aunque no es el celuloide original existe una copia en la Filmoteca Española».

Inicio del melodrama moderno

En este estudio sobre King Vidor Usón aclara que se ha limitado exclusivamente a investigar sus películas, no su vida, y defiende que «el arte también se analiza, no solo se disfruta».

«Tal vez uno de sus títulos más influyentes fueron ‘El gran desfile’ (1925), otra de sus obras maestras mudas que para mí marca el comienzo del melodrama moderno en el cine –señala–. También fue muy famosa, aunque no está entre sus obras maestras, en mi opinión,‘Hallelujah’ (1929), por su uso del sonido, aunque todavía fue más lejos en este aspecto en ‘La calle’ (1931). Creo que no se ha superado en cuanto a que posee un sentido sinfónico que yo he sido incapaz de encontrar en ninguna otra película. Nunca se ha investigado tanto con el sonido como en aquella época».

Usón también destaca obras como ‘Duelo al sol’, un «revulsivo» en el cine americano, y ‘Guerra y paz’, «la mejor adaptación de una gran novela que se haya hecho en cine».

Sobre ‘Salomón y la Reina de Saba’, rodada parcialmente en distintas localizaciones zaragozanas en 1958, Usón dice que «no es una de sus grandes películas. Está mejor de lo que se suele decir, pero Vidor tuvo muchos problemas con el rodaje, el mayor de ellos fue la muerte de Tyrone Power, a quien sustituyó Yul Brynner».