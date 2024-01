Todo con la boca: Zaragoza alberga este fin de semana el Campeonato de España de Beatbox

El descubrimiento del beatbox para toda una generación llegó hace cuatro décadas con la serie de películas ‘Loca academia de policía’ y el personaje interpretado por Michael Winslow, que más tarde ha poblado las redes con su impresionante revisión vocal del ‘Whole lotta love’ de Led Zeppelin. En España, Grison (‘La resistencia’) es el más famoso representante de este gremio capaz de reproducir los instrumentos de toda una banda con la garganta, el diafragma y los labios como únicas armas. Este sábado 20 de enero, a las 15.30 (Rotonda Delicias, entrada gratuita) Zaragoza albergará por primera vez el campeonato nacional de la disciplina.

La Spanish Beatbox Battle está dirigida por Boris Bringas, que este jueves ha presentado la iniciativa en el Ayuntamiento de Zaragoza junto a los adolescentes Juano y Gako (dúo Choripán), que vienen de Zaragoza, son campeones de España y subcampeones mundiales de beatbox a dúo el año pasado en Berlín.

El jurado está compuesto por la búlgara Pa4enkata, doble campeona mundial; Robin, otro campeón mundial, y su compatriota Kim, el triple campeón belga Bigben y el español Zekka, que figura en el Top 8 mundial.

Bringas, también competidor, ha señalado que “llevar el campeonato por primera vez a Zaragoza es un orgullo, nos lo han puesto muy fácil desde el departamento de Juventud del Ayuntamiento: además, es una ciudad de hiphop, como todo el mundo sabe en nuestra disciplina. Además de la competición del sábado, este viernes presentaremos en la Filmoteca de Zaragoza a las 16.30 un documental sobre la experiencia vivida en Berlín el año pasado por la delegación española, que con 15 representantes fue la más nutrida de nuestra historia”.

Choripán, calidad pura

El alimenticio nombre del dúo no despista de su profesionalidad y exigencia. “Berlín fue algo increíble -ha explicado Juano- y el resultado aún más. Ver a toda la comunidad mundial de beatbox en un sitio y compartir tantas historias con compañeros de otros países es algo que nos llevamos con nosotros, un movimiento que nos transporte a otro nivel. Encima -señalando a Gako- todo fue con mi referente en esto, que es él”. Gako (nacido en EE.UU. y afincado en Zaragoza) explicó que “mi padre me llevó con nueve años a un evento de rap y allí había un taller de beatbox. Me impactó tanto que salí de allá queriendo hacer esto”.

El grupo Choripán, formado por los jóvenes Juano y Gako, quedó subcampeón en el Mundial de 'beatbox' celebrado en Berlín este verano

Bringas ha aportado un detalle técnico al señalar que “no solemos calentar mucho la voz, quizá es algo que deberíamos corregir. Cualquier ejercicio vocal común a otras disciplinas es bueno; lo que sí desarrollamos con el tiempo es el control para saber cuándo estás forzando la máquina. Si lo notas hay que parar, callarse un buen rato y beber agua”.

La presentación ha concluido con un alarde a dúo de los Choripán, pleno de elegancia y recursos, que definitivamente ha ilustrado la charla con el mejor de los ejemplos prácticos. Este sábado, durante toda la tarde, el popular enclave de la Avenida de Navarra se llenará de instrumentos musicales invisibles, gargantas privilegiadas y ritmos estratosféricos, que convertirán la velada en toda una fiesta.