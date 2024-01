Las Esquinas, el teatro de la música en Zaragoza: de Texas a Amaral, Loquillo o Bisbal

"Gracias a la maravillosa gente del Teatro de las Esquinas (¡qué bonito nombre para un teatro!), por la paliza de dos días que os habéis pegado para que el primer concierto de mi gira fuese perfecto". Con estas palabras Coque Malla agradeció el pasado domingo en sus redes sociales el trato que le dispensaron la pasada semana en el recinto zaragozano, que culminó con un emocionante recital en la noche del sábado 13 de enero.

El del artista madrileño es el último cromo en pegarse en el álbum de honor del Teatro de las Esquinas en su faceta musical. Desde su inauguración en octubre de 2012, este auditorio situado en el barrio de las Delicias se ha erigido en un hogar para bandas y cantantes, que han encontrado allí el escaparate ideal para mostrarse a los zaragozanos en sus giras. Un periplo que contabiliza unos números notables: se han celebrado 506 conciertos que han congregado a más de 150.000 espectadores.

"Ha sido un trayecto duro. Nosotros veníamos más de las artes escénicas y el negocio de la música es diferente. Hemos aprendido mucho en este tiempo y hemos logrado que nuestro espacio sea muy valorado tanto por los fans como por los artistas, que se sienten muy cómodos y notan la energía de la gente", explica Raquel Anadón, del equipo de gerencia del teatro y responsable de programación.

Un arduo camino en el que la pasión y el trabajo han conseguido atraer a grandes nombres del panorama nacional e internacional. La nómina de ilustres visitantes es vasta: Texas, Leiva, Vetusta Morla, Love of Lesbian, Amaral, Ocean Colour Scene, The Horrors, Rozalen, Edwyn Collins, León Benavente, Carolina Durante, Siniestro Total, Jacco Gardner, Pablo López, Loquillo, David Bisbal, SharonCorr, Jarabe de Palo, Christina Rosenvinge, Warcry, Zahara, The Waterboys...

"Impresiona leer toda la lista. Queremos que en nuestra programación siempre haya propuestas de calidad para todos los gustos y estilos, de Manolo Kabezabolo a Mocedades, por ejemplo. En un mismo fin de semana hemos podido tener el viernes a Siempre Así y el sábado a un grupo punk. En esa variedad está nuestra fuerza", prosigue Anadón, quien destaca en ese mar de nombres el de Texas. "Me hizo mucha ilusión. Además, se agotaron las entradas y buscaron una segunda fecha para otro concierto, que fue maravilloso, una catarsis para todos", rememora.

Más madera hasta junio

Unos recuerdos que conviven con un vibrante presente cargado de propuestas hasta el final de la presente temporada, en junio. Entre otras, y por orden cronológico, sobresalen las actuaciones de Los Zigarros (26 de enero, todo vendido), Soziedad Alkoholica (9 de febrero), Lorena Gómez (16 de febrero), Ismael Serrano (23 y 24 de febrero), Lendakaris Muertos (1 de marzo), Pilar Almalé (7 de marzo), Lia Kali (8 de marzo), Shinova (9 de marzo, entradas agotadas), Maldita Nerea (26 de abril), El Arrebato (27 de abril), Fran Perea (18 de mayo), Revólver (24 de mayo) o Elefantes (1 de junio).

Las Esquinas ofrece dos formatos para los recitales: todo sentado (500 espectadores) o mixto (sentado y de pie, 1.000 asistentes). Una versatilidad que, unida al ambiente que se genera, ha propagado la fama del teatro. "Los conciertos nos han ayudado a dar a conocer el espacio y a posicionarnos en el imaginario de los ciudadanos. Estamos muy orgullosos pero todavía queda mucho camino por recorrer", concluye Anadón.