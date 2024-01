Nebulossa, en Benidorm Fest: "Con 'Zorra' las mujeres nos reapropiamos de ese término"

Amantes del pop de sintetizadores de los años 80 y arquitectos de un primer disco en el que ya denunciaban el maltrato sobre la mujer, el dúo Nebulossa participa en el tercer Benidorm Fest con un tema que sigue esas coordenadas y que posee un título muy llamativo, 'Zorra'.

"Yo me he sentido muchas veces marginada y maltratada y esa palabra ha ido conmigo durante mucho tiempo, hasta que decidí empoderarme y sacar todo lo que llevaba dentro", argumenta a EFE la parte femenina de este grupo alicantino, María Bas, ante una canción que lo que intenta es "que las mujeres nos reapropiemos del término".

Señala las diferentes connotaciones que tiene la palabra zorro, por ejemplo en la acepción de listo o despierto, algo que en su canción denuncia en una letra que dice: "Si salgo sola soy la zorra / Si me divierto la más zorra / Si alargo y se me hace de día / Soy más zorra todavía".

"No creo que nadie se pueda sentir ofendido, todo lo contrario. Aparte, el arte es una herramienta para remover conciencias y cambiar patrones mentales", defiende con un tema que ya ha ejercido de terapia para ella: "Te permite bailar en la discoteca, pero soltando muchas verdades; con la maqueta, a mí hasta se me saltaban las lágrimas porque me identifico mucho".

Bas pone la voz, el relato y la coproducción junto a su pareja, Mark Dasousa, responsable, por su parte, de los sintes, y también fue ella quien tomó la iniciativa de presentar 'Zorra' como aspirante a participar en Benidorm Fest y, por tanto, a representar a España en Eurovisión 2024, tras el intento de hacerlo por San Marino en 2022.

"Seguí la primera edición de Benidorm Fest con mucho interés porque participaban artistas como Varry Brava o como Rigoberta Bandini, de la que ya conocía todas sus canciones, y me pareció una ventana ideal para que dos millones de personas te vieran por televisión", justifica.

Precisamente de 'Zorra' se ha dicho que hereda el principio de convertir el pop en un canal de reivindicación feminista como hizo la artista catalana con 'Ay mamá'.

"¿Si se puede convertir también en un himno? Yo en lo que pienso es en divertirme y disfrutar; si sucede lo otro, el público es soberano. Mucha gente que la ha escuchado nos ha dicho que sí, que tiene posibilidades", indica cauta la artista, que se testeará de verdad las opciones de victoria del tema entre el 30 de enero y el 3 de febrero.

Por la composición mixta de Nebulossa y el similar reparto de funciones, existe otra comparación insoslayable con Fangoria. "Si, nos han comparado, también con Amistades Peligrosas, con Ana Torroja... Y estamos muy orgullosos, aunque nuestras referencias son más británicas que de artistas nacionales", puntualizan.

Autores de canciones como 'La colmena' o 'Glam', con el que se declararon ganadores del premio Indie Cool a la mejor banda emergente hace unos años, Nebulossa se felicita por la oportunidad de que más gente se asome a sus canciones, sobre todo al tratarse de un proyecto sin una gran multinacional detrás y que les ha llegado en plena madurez.

"Si esto nos pasa con 20 años estaríamos ahora mismo un poco majaretas, teniéndolo que compaginar además con nuestros trabajos, con nuestros hijos y con nuestra perra", bromean sobre la perspectiva que les da enfrentarse a esta oportunidad con 55 y 47 años a la vez que gestionan un estudio de grabación y un centro de estética.