Las anunciadas obras del WiZink Center de Zaragoza no están pero todavía se les espera

Las excavadoras deberían haber entrado a trabajar ya, o estar a punto de hacerlo, para dar inicio a la construcción de un gran auditorio en el Portillo, junto al Caixaforurm, de haberse cumplido lo anunciado justo antes de que comenzara la pasada campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas.

El Ayuntamiento de Zaragoza, entonces con el hoy presidente aragonés, Jorge Azcón, como alcalde y Natalia Chueca como candidata, presentó el 3 de abril su acuerdo con la empresa Provenue, que gestiona el WiZink Center madrileño, para levantar un "equipamiento multiusos" que iba a ofrecer el mayor aforo a cubierto de la ciudad. Se precisaron bastante los plazos: superar en 2023 los trámites administrativos y cerrar la financiación, empezar la construcción (sendos edificios de 5.000 y 1.000 metros cuadrados de planta) este mes de enero, y dar comienzo a la programación de espectáculos a finales de 2025 como tarde.

Se exhibieron gráficos de cuál sería el resultado y se dieron bastantes datos:la fórmula pactada era una cesión municipal de 10.000 metros cuadrados de suelo público que ocuparían los dos edificios –el mayor de los cuales con capacidad para un público de 10.000 personas–, y 150 días al año de conciertos y otros montajes escénicos de los que disfrutarían más de 300.000 espectadores. La inversión mínima: 25 millones de euros

La garantía de dotar de actividad a este nuevo auditorio la daba esa experiencia en el WiZink, que presume de ser "la tercera instalación mundial en número de ‘tickets’ vendidos y de espectadores". El zaragozano vendría a ser una sucursal, en red con otros que Provenue está promoviendo en varias ciudades españolas, y en el harían escala algunas de las giras que pasan por ese pabellón madrileño, uno de los principales del país, que llena con frecuencia su aforo de 17.000 espectadores. Para los próximos meses, hasta el verano, ya ha agotado las entradas de varios conciertos: Laura Pausini, Luis Fonsi, Viva Suecia, La La Love You, Miranda, Niall Horan, Bad Gyal, Rawayana, Manolo García uOlivia Rodrigo. Están también anunciados directos de Crystal Fighters, The 1975, Idles, Depeche Mode, Nicki Nicole, Jason Derulo, Hans Zimmer, NOFX, 30 Seconds to Mars, Marc Anthony...

Comenzar "este año", sin más precisiones

Desde el Ayuntamiento no informan de novedad alguna en este proyecto, aunque en Provenue aseguran que sí se mantienen los contactos y la intención de llevarlo adelante y abrir aquí un espacio multiusos para conciertos, representaciones escénicas, ferias y competiciones deportivas.

La empresa valora 2la situación geográfica, las comunicaciones y la historia musical de Zaragoza". Sigue confiando en iniciar las obras "este año", aunque ya no precisa los plazos a la espera de solventar los trámites administrativos.