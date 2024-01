Los nuevos gestores de Pirineos Sur proponen un cartel de más de un millón de euros en cachés

El festival Pirineos Sur celebrará el próximo verano su 31ª edición en el emblemático auditorio flotante de Lanuza con nuevos gestores. Y es que la Diputación Provincial de Huesca, promotora de este certamen nacido en 1992, ha propuesto adjudicar la organización durante los años 2024, 2025 y 2026 -con posibilidad incluso de prórroga en 2027- a la UTE formada por la empresa aragonesa Big Star Music y la vasca Last Tour Bookin (promotora de festivales como Azkena Rock, BBK Live, Cala Mijas, Donostia, SantasPascuas, Kalorama o Navia Suena). "

Tomarán el relevo de Sonde3 Producciones, que ha estado al frente los dos últimos años tras el parón obligado de la pandemia y que en 2023 batió todos los récords con 45.000 espectadores.

El proceso de contratación se ha alargado más de lo previsto ya que el recurso interpuesto por otra UTEque también pugnaba por la organización (Festivales Amo y Just Music Events) ante el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón obligó a paralizarlo dos meses hasta que hubo una resolución, que dio la razón a los demandantes, excluidos en un principio por no haber concretado el precio de las entradas.

Pero a pesar de volver a incluir su oferta, la puntuación más alta ha sido al final para la propuesta de Big Star Music y Last Tour Bookin (90,33). En segundo lugar ha quedado Festivals Amo y Just Music (82,61) y a continuación Proud Events-Sonde3 (74,62).

Esta última ha presentado ahora alegaciones a la resolución del TACPA, pero fuentes de la Diputación aseguraron este jueves que ello no paraliza el proceso de contratación. A la UTE adjudicataria solo le queda ratificar en un plazo de 10 días su oferta para formalizar el contrato, por el que abonará 97.042 euros por año.

Ya se conocen las fechas de las tres próximas ediciones: 5 y 6 de julio y del 11 al 28 de julio la de 2024; 4 y 5 de julio y del 10 al 27 de julio en 2025; y 2 y 4 de julio y del 9 al 26 de julio en 2026.

Y aunque de momento no han trascendido detalles de los artistas que participarán, los informes de los técnicos de Cultura de la DPH sobre las tres propuestas presentadas avanzan que la ganadora destaca por tener unos cabezas de cartel de "gran nivel artístico" que se aproximan más a los géneros del pop y del rock.

La oferta clasificada finalmente en segundo lugar logró más puntuación en la valoración artística ya que, según estos expertos, se acercaba más a la "esencia" de Pirineos Sur con cabezas de cartel "muy consagrados" que se han visto muy poco recientemente en los festivales españoles, acompañados de artistas emergentes y músicos más veteranos de raíz española y latinoamericana, aunque no había grupos africanos. Y respecto a la tercera, valoraron que cuatro de sus seis cabezas de cartel ya habían actuado en Lanuza, alguno de ellos en más de una ocasión incluso.

1.156.760 euros en cachés

Las tres ofertas cumplieron con el criterio obligatorio de incluir al menos dos artistas con un caché de más de 75.000 euros y al menos otros cuatro con más de 50.000 euros. No obstante, el coste total de las programaciones desniveló la balanza: 1.156.760 euros de Big Star Music y Last Tour, 728.000 euros de Festivals Amo y Just Music Events y 534.000 euros de Proud Events.

La adjudicataria, además, ha propuesto cuatro noches complementarias con actuaciones de artistas y grupos como Calexico, Depedro, Rodrigo Cuevas, Pendejo, Baiuca, Coque Malla, Sidecars, Sweet Drinkz, Miguel Poveda o Estrella Morente.

También se ha comprometido a mantener el servicio de transporte público para facilitar el acceso y la salida de 1.250 personas por noche, a incentivar el uso de la bicicleta y a hacer una campaña para promover el uso del transporte compartido.