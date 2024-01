Dos jóvenes fotógrafos aragoneses, a la conquista de Manhattan con 22 años

Podría decirse que, a sus 22 años, los zaragozanos Diego Montalvo y Alex Gracia van a cumplir uno de sus mayores sueños, y a la vez el de casi cualquier artista: viajar con su obra a una de las cunas del arte del mundo, el barrio de Tribeca, en Manhattan (Nueva York). Y lo harán de la mano de la galería neoyorkina One Art Space que a finales de marzo -del 29 al 31- inaugura una exposición colectiva, ‘ImageNation New York’, en la que figurará una de sus obras, ‘We get married in our heads’.

"Se trata de un proyecto llevado a cabo en Zaragoza, nuestra ciudad natal, y que surge hace algo más de un año. Con él buscábamos explorar los sentimientos que hay detrás de un evento tan idílico como es una boda. Las expectativas, realidades y retos que presenta el compromiso de compartir la vida propia", afirma Gracia, uno de los autores.

En la colección vemos a una joven vestida de novia a los pies de un altar y rodeada de flores. Tanto las fotografías como el audiovisual fueron tomados en la Iglesia de Santiago El Mayor de Zaragoza. "Estamos muy agradecidos de que no dudaron en colaborar con nosotros para llevarlo a cabo", admite. Sin embargo, este proyecto lejos de estar destinado a acabar en un cajón, iba a darles muchas más alegrías de las que jamás habían imaginado. Fue en noviembre del pasado año cuando recibieron la propuesta de participar en la muestra a través de Instagram. "Al principio no nos lo creímos. Avisé a mi compañero y no sabíamos muy bien cómo reaccionar", recuerda. "Menos mal que luego nos mandaron un correo electrónico, porque del shock se nos olvidó responder", afirma.

‘We get married in our heads’ es la obra que Diego Montalvo y Alex Gracia van a exponer en la galería One Art Space de Manhattan. Diego Montalvo/Alex Gracia

"Nos enteramos hace casi tres meses y todavía estamos totalmente alucinados. No nos lo acabamos de creer y tampoco acabamos de ser conscientes de lo que todo esto supone. Es un ‘shock’ muy grande estar en una galería con la gente que admiras y por la qué empezaste a interesarte en este mundillo", asegura el artista.

Y es que para ellos el hecho de compartir espacio con algunos de los fotógrafos contemporáneos más conocidos, como Nanda Hagenaars, Kosmas Koumianos, Cai Fox Leplaw o Anna Karvounari, entre más de un centenar de fotógrafos y creadores de todo el mundo. "Es absolutamente emocionante", asegura.

Formados en Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen en CPA Salduie, en Zaragoza, hace unos meses decidieron crear Vanilla Bloom, un sello que surge con el objetivo de dar respuesta a sus inquietudes creativas. "Podría decirse que se trata de una asociación creativa, de carácter audiovisual, que desde sus inicios no ha parado de crecer exponencialmente", añade el joven.

Cartel donde se anuncia la exposición colectiva, ‘ImageNation New York’, en la que participan Diego Montalvo y Alex Gracia

"Buscamos que la mezcla de lo personal con lo profesional convierta cada uno de nuestros trabajos en historias. Por eso, nuestras creaciones tienen un fuerte gen intimista", explica Gracia. Lo que jamás imaginaron es que estas les llevarían a llamar la atención de Image Nation, uno de los colectivos de fotografía más importantes del mundo. No es la primera vez que abandonan nuestras fronteras con su obra. Algunas de sus piezas viajaron hasta París y Milán, como parte de la exposición The New Aesthetics.