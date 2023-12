El fotógrafo Carlos Colás narra con luz, danza y poesía la curación de un cáncer de mama de Ana Borobio

‘Aletheia’ es el titulo de la nueva exposición de la galería Spectrum de Zaragoza, que ha iniciado una nueva etapa con Cristina Aznar. Se trata de una muestra de 30 imágenes, de gran tamaño, del fotógrafo Carlos Colás, que se ofrecen junto con una narración de lo que para Ana Borobio Sanchiz plasman las fotos y que están inspiradas en ella misma y en su cáncer de mama.

Carlos Colás (La Almunia de Doña Godina, 1963) trabaja esencialmente el cuerpo, el desnudo y la sensación de movimiento en una suerte de aleación de la carne, más o menos dorada, y la blancura, aunque también explora asuntos más abstractos o vinculados con los objetos y la naturaleza; le interesan la sombra, una atmósfera etérea y la intersección de varios elementos, especialmente en este proyecto.

Explican los artistas: “‘Aletheia’ es un viaje a lo emocional a través del arte. Empleamos la fotografía, la danza y la música como herramientas de recuperación en un proceso de trauma tras un cáncer de mama”. Además, ‘Aletheia’ es un volumen de artista de edición limitada donde se explica sobre el proceso y la cocreación de las fotos en convivencia con otras disciplinas. También se ofrece la posibilidad de adquirir algunas fotos. El artista Carlos Colás matiza su inmersión: “Me sumergí en el viaje emocional e introspectivo de Ana. Una mujer en proceso de recuperación de su salud mental tras atravesar el trauma de un cáncer de mama”.

“‘Aletheia demuestra el poder del arte, de la experimentación, de la creación irracional sin objetivo como terapia. Porque yo he sanado y he recuperado mi salud mental gracias a este proyecto. Espero que inspire a otras, a otros, a crear para sanar", explica Ana Borobio

Ana Borobio, la paciente y como se ve en la muestra mucho más, reflexiona sobre esta aventura humana y creativa, marcada por el dolor y el temor, la paciencia y la esperanza: “Me recuperé físicamente gracias a la medicina en el año 2017 y hoy, unos años más tarde, puedo decir, que me recuperé mentalmente de sus consecuencias gracias a ‘Aletheia’. Soy Ana y no soy artista; sin embargo, unos meses después de finalizar el proceso de recuperación de la quimioterapia comencé a crear lo que hoy se llama ‘Aletheia’”, insiste.

El trabajo de Carlos Colás explora el cuerpo humano, el movimiento, la sombra, pero también la danza y la música. Carlos Colás.

Como si quisieran dar más pistas a los espectadores y posibles lectores/observadores del libro, ambos se definen: “Soy una mujer que, tras ser diagnosticada y tratada de un cáncer de mama, se adentra con franqueza a mirar la esencia de sus miedos a través de la poesía y la danza”, escribe Ana. “Yo soy el fotógrafo que, paciente tras su cámara, la observa y hace que la energía de su espectro salga de la invisibilidad. Hemos creado juntos siguiendo nuestros instintos dejando volar nuestra alma de artistas”, precisa él.

Carlos Colás:“Yo soy el fotógrafo que, paciente tras su cámara, la observa y hace que la energía de su espectro salga de la invisibilidad. Hemos creado juntos siguiendo nuestros instintos dejando volar nuestra alma de artistas”

¿Cómo logró Ana Borobio Sanchiz esa recuperación, la palabra mantra? La artista refiere que empezó a “escribir, mucho, irracionalmente, locuras y palabras. La cabeza no para cuando la depresión es la que manda. Así que, para hacerme callar, decidí solo observar y observarme con los ojos de un tercero y que mejor medio que la fotografía y que mejor persona que Carlos Colas. Me dio la esencia de lo que necesitaba experimentar y lo saqué fuera. La imagen y las palabras cobraron sentido y nació ‘Aletheia’. Me quité las capas y pude verme. Me ha dado la paz y la ternura justa que necesitaba. Esto que me ha pasado a mí, le pasa a una de cuatro mujeres que ha pasado por esta experiencia”, revela.

Otra de las fotos que se exponen en la galería Spectrum de Cristina Aznar. Carlos Colás.

Que el arte es terapéutico ya se sabía; que la cabeza es el continente más enigmático y más capaz de generar resiliencia, también se sabía. O se sospechaba. Ana Borobio lo confirmó en carne propia: ‘Aletheia’ es como el milagro de la luz hecho curación y un sinfín de emociones. Resume así ese viaje hacia la plenitud y el reencuentro absoluto con la vida: “‘Aletheia demuestra el poder del arte, de la experimentación, de la creación irracional sin objetivo como terapia. Porque yo he sanado y he recuperado mi salud mental gracias a este proyecto. Espero que inspire a otras, a otros, a crear para sanar. Gracias acompañamiento, gracias proceso, gracias arte”.

La muestra podrá verse en el espacio que ahora dirige Cristina Aznar hasta el 19 de enero.