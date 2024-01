Pilar Martínez: "Siempre he hecho rimas, es mi forma de comunicarme"

¿Le llamo Pilar o Pilimar?Pilar Martínez hay muchas, incluso me he encontrado con alguna Pilar Martínez Aguilar, que es mi nombre completo, así que en el correo electrónico utilicé ‘pilimar’ y ya hay mucha gente que me conoce así. Y para firmar mis libros, utilizo Pilimar Aguilar, que además rima con Xcar, que es quien los ilustra, un gran amigo que ve mi poesía con mis ojos y con mi corazón. También estoy muy agradecida a Pregunta Ediciones, son maravillosos.

¿También utiliza la poesía en sus clases de forma habitual?

No puedo evitarlo, escribo poesía desde los 7 años. Mis hermanos tocaban todos un instrumento y yo siempre he vivido con la música. En casa yo era la que ponía letra a esa música: en un cumpleaños, en una boda... Entonces siempre he hecho rimas, es mi forma de comunicarme, la poesía me acompaña.



¿Es más fácil aprender rimando?

Sí, si enganchas el juego con la música y con la poesía, tienes un recurso con el que lo consigues todo. Con las rimas, es más fácil el aprendizaje, que cala y nunca se olvida. Por ejemplo, para explicarles a los niños qué son los determinantes les digo que, ‘como trompas de elefante, porque siempre van delante’. Son trucos de maestra, pequeñas rimas que, además de ayudarte a aprender, te sacan una sonrisa.



Como el rap de la merienda que se incluye en el libro.

Es que a los niños también les gusta mucho cantar, como a mí. Este es un rap muy divertido, en los talleres yo empiezo la letra y los niños me siguen porque la rima es fácil y repetitiva. Hay algunos de mi colegio que cuando me ven por el barrio ya me hablan rimado, es una conexión muy bonita y un lenguaje especial. Disfrutan y se sienten raperos.



¿Es maestra por vocación?

Sí, y por mi madre, que era maestra. Somos los cuatro hermanos maestros. Creo que no dejas esa vocación nunca, los niños son mi inspiración.



¿Por qué ha elegido a la ardilla como protagonista de sus dos libros?

Porque la ardilla juega mucho y es divertida. Salta y, de repente, ya no está, de manera que también sorprende.



¿Cuál sería su receta para empezar bien el año?

Qué difícil. La tortilla de patatas de mi padre tiene mucha importancia, porque tuvo buena maestra, que era mi madre, que ya murió. Ella ganaba concursos de tortillas en los colegios, así que es muy famosa.



¿Podría ser algo rimado?

Claro (se ríe): ardilla va con tortilla, melón rima con jamón, fresa va con frambuesa y tú con mi corazón. Hay que rimar y arrimarse más a la gente este año.



¿Confía en que los Reyes Magos hayan llevado más libros que pantallas a los hogares?

Sí, confío. Yo he visto las caras de los niños cuando voy a los talleres y les encantan los libros. Somos muchos, además, los que estamos colaborando para que el libro esté en las casas y sea protagonista de la vida de los niños. Yo estoy viendo ya en las aulas que demandan títulos concretos y también que los han pedido en sus cartas a los Reyes Magos. Ya se vio el éxito del Salón del Cómic.