Ana Bendicho: “Descubrí el sentido del pecado la primera vez que besé a un chico”

Teruel, 1963. Diseñadora industrial y de interiores. Directora creativa de Estudio Novo. Acumula 30 años de experiencia en diseño de productos, entornos y espacios colectivos, buscando el lado humano y colaborativo de las personas. Amante de la fotografía, los amigos y el arte.

¿Se sentía especial, diferente?

Siempre he querido no destacar, aunque con el tiempo me he dado cuenta de que era imposible.