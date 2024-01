242.000 personas han visitado CaixaForum Zaragoza en 2023: estas son sus apuestas para este año

La Fundación 'la Caixa' ha hecho este martes balance de la asistencia a sus centros y exposiciones este 2023. CaixaForum Zaragoza ha acogido 242.357 visitantes este pasado año, un 18,66% más respecto a 2022. La exposición más concurrida ha sido ‘Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna’ seguido de ‘Cine y Moda’ de Jean Paul Gaultier y ‘Colores del mundo’, en colaboración con National Geographic.

A nivel nacional, un total de 4.349.926 visitantes han llenado los centros de CaixaForum y el Museo de la Ciencia CosmoCaixa en 73 ciudades de toda España. Otras 3.807.567 han visitado las exposiciones itinerantes impulsadas por la Fundación ‘la Caixa’ durante este último año. Estos datos suponen un aumento global del 13,19% respecto al año anterior.

La directora general adjunta de la Fundación ‘la Caixa’, Elisa Durán, ha hecho un balance positivo de los datos de 2023 de la red de centros: "Estamos muy satisfechos con los indicadores de público de esta edición. Año tras año se demuestra que la cultura y la ciencia siguen atrayendo a miles de visitantes a nuestros centros CaixaForum, al Museo de la Ciencia CosmoCaixa y a las exposiciones itinerantes. Nos espera un 2024 cargado de nuevas experiencias y gran variedad de propuestas y disciplinas cuya finalidad es favorecer la integración y la cohesión social a través de la cultura".

Estrenos en Zaragoza para los primeros meses de 2024

En febrero llegará a CaixaForum Zaragoza, en colaboración con el British Museum, la exposición 'Momias de Egipto'. Redescubriendo seis vidas, que trasladará a los visitantes al valle del Nilo entre el 800 a. C. y el 100 d. C., para que descubran las historias de seis personas que fueron momificadas y de las que ahora podemos conocer cómo fueron sus vidas gracias a una tecnología puntera no invasiva que posibilita desenvolver virtualmente los frágiles restos de las momias sin dañarlas. Los últimos avances en tomografía computarizada e imagen tridimensional han dejado al descubierto aspectos como las creencias, las enfermedades, los cuidados corporales y la alimentación de estos individuos. (Del 28 de febrero al 9 de junio de 2024.)

El centro cultural aragonés también acogerá 'Top Secret. Cine y espionaje', en una colaboración con la Cinémàtheque Française. La exposición, que hace un juego de espejos entre cineastas y espías, ambos como registradores y "falsificadores" del mundo, despliega una panorámica completa de este universo fascinante a través de obras de arte, carteles originales, fotografías, fragmentos de películas y objetos. Un abanico amplio de tipo de piezas, mostrándonos la evolución del género del espionaje en el cine y vinculándolo constantemente con un doble juego entre mito y realidad. Los protagonistas serán grandes espías reales y de la ficción, desde Mata Hari y Carrie Mathison hasta James Bond y Edward Snowden, poniendo un especial foco de atención en las mujeres espías, consideradas las grandes olvidadas. Será del 26 de abril al 25 de agosto de 2024.

Por otro lado, 'Arte y naturaleza. Un siglo de biomorfismo' recorrerá, a partir de las ricas colecciones del Centre Pompidou, 100 años de diálogo entre arte y naturaleza, una fecunda relación que va desde el surrealismo hasta nuestros días: de Jean Arp, Kandinsky y Paul Klee a Jeremy Deller o Neri Oxman. Este diálogo se convertirá en un punto de partida para repensar nuestros vínculos actuales con el mundo de los seres vivos, ahora que nuestro entorno se estremece bajo múltiples crisis. Será del 12 de julio al 27 de octubre de 2024.

El centro seguirá mostrando las exposiciones 'XIX. El siglo del retrato. Colecciones del Museo del Prado', hasta el 21 de enero, y 'Cómic. Sueños e historia', hasta el 24 de marzo, para reivindicar este arte como herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro.