José Antonio Conde: "La poesía está en todas partes"

“Ante todo, aclaremos que ‘Clase baja’ no es simplemente un agregado de poemas; se trata de un poemario que desarrolla una historia, por medios líricos, cuya trama se sigue de principio a fin. En este sentido, mientras la mayoría de los libros de poesía pueden abrirse al azar por cualquier página y leer un poema aislado, el de José Antonio Conde es recomendable leerlo por su orden, para comprender el sentido de lo que nos transmite”, escribe Joaquín Sánchez Vallés del nuevo libro del poeta y pintor, nacido en Sierra de Luna (Zaragoza, 1961), que acaba de publicar en Los Libros del Gato Negro.

“Para mí la poesía quizás sea como ese famoso verso de Juan Larrea: ‘Un largo puente entre dos silencios’. Entiendo la poesía como metáfora de autor y para mí personalmente es un bálsamo que se pone en el antepecho y que me protege del frío, de la estupidez y del vacío existencial”, dice este poeta que igual se atreve con una lírica de la precisión y de la depuración, del erotismo más elaborado o de la vida de un boxeador como el que fuera campeón de los pesos pesados en los años 60: Sonny Liston, que parecía invencible hasta que apareció Cassius Clay.

"Entiendo la poesía como metáfora de autor y para mí personalmente es un bálsamo que se pone en el antepecho y que me protege del frío, de la estupidez y del vacío existencial”, confiesa el escritor

“Creo que se puede escribir poesía de cualquier situación, circunstancia o cosa, la poesía está en todas partes. Yo procuro escribir libros de poesía, no de poemas. Me ha gustado desarrollar cualquier tema, personaje o instante para elevarlos a categoría lírica”, explica el poeta, y recuerda que el prólogo de Joaquín Sánchez Vallés, ya citado, se debe al descubrimiento que “yo tuve de un libro suyo titulado ‘Moradas y Regiones’, publicado en 1979 por la editorial Puyal, fundada por Ángel Guinda y Trinidad Ruiz Marcellán. De ahí esa afinidad poética con el escritor de Huesca”, indica Conde, que recuerda que en esta nueva aventura no nos habla de algo lejano, sino de algo que ha visto y vivido en el seno de su entorno social y familiar en la niñez y en la adolescencia.

“‘Clase baja’ es un poemario que expresa la experiencia cuando además es fiel a la realidad. Estos poemas pertenecen al reino de los hechos. No son solamente una suma de pruebas, aquí se amontonan los agravios y la palabra adquiere su compromiso con la justicia y sobre todo con la imposibilidad de cambiar determinadas situaciones”, dice, y evoca y justifica el libro de su prologuista. “Aquí las palabras son ‘morada y destino’, y hay palabras que van arrastrando pérdidas, palabras ofendidas que junto a las imágenes trabajan a la medida del espíritu que las recibe. Creo que una de las claves de este libro sea la voluntad de no desfallecer, siendo consciente de la dificultad para nombrar los desequilibrios sociales y su relación con el medio”.

Acaso por ello señala: “Qué fácil resulta desvalijar / el fuego paupérrimo, / la cálida apariencia / de quien vive siempre junto al frío”. Y en el siguiente poema, revela: “Aquí amanece temprano: / el sol se atreve solo con los más pobres”.

"Creo que una de las claves de este libro sea la voluntad de no desfallecer, siendo consciente de la dificultad para nombrar los desequilibrios sociales y su relación con el medio”.

El poeta parece tenerlo claro: ha tratado de dar un sentido fundamental a ciertos acontecimientos comunes que “son portadores de un significado amplio, incluso universal, en un intento de dignificar los valores de la experiencia”. ‘Clase baja’ se inicia con dos citas de autores “a los que admira profundamente”: Julio Antonio Gómez, que murió en Canarias, y Mariano Esquillor, “al que iba a visitar a menudo a la Casa de Amparo y lo llevaba a mi casa”. A la vez que ha trabajado en este nuevo volumen, también ha trabajado mucho en su personalísima pintura: paisajes, ciudades, desiertas y visiones marinas.