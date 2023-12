Un palco del legendario Royal Albert Hall de Londres, a la venta por 3 millones para 849 años

Es un ofertón. Una ganga de unos tres millones de euros (2,5 millones de libras) en la carísima capital británica, donde se ha puesto a la venta un exclusivo palco con doce plazas en legendario Royal Albert Hall. Se diría que es caro, pero quien desembolse los tres 'kilos' que se piden podrá disponer de una docena de asientos en en la mítica sala durante los próximos 849 años. Un chollo por algo más de 3.500 euros al año, menos de 30 euros anuales por cada asiento.

La revista Forbes destaca que esta es la primera vez en una década que sale al mercado un palco tan exclusivo en la más famosa sala de conciertos del Reino Unido. Está muy próximo al palco real de la Casa de Windsor, donde las testas coronadas británicas disfrutan de algunos espectáculos.

En el momento de la compra, el futuro propietario deberá rubricar un contrato de arrendamiento de 849 años. Él y sus herederos podrán asistir a conciertos y eventos del mundialmente famoso recinto durante ocho siglos y medio. Nadie vive tanto, es obvio, pero así son las peculiares normas de la mítica sala, que hace arrendamientos por 999 años.

El aristocrático palco pertenece Brendan Parsons, séptimo conde de Rosse, y a su esposa, Alison, que viven hoy en un castillo en Irlanda. Adquirido hace siglo y medio, el palco ha pertenecido a su familia durante generaciones. Dado que no le van a dar el uso que merece, optan por venderlo cuando aún les quedan 8,5 siglos del casi milenario contrato.

Con la libra algo débil, su compra parece una excelente oportunidad de inversión. Además de tener acceso a los mejores eventos musicales de Londres, el comprador será miembro de la 'Corporación de las salas de Arte y Ciencia', con derecho a votar en la elección del presidente del teatro y en la aprobación de sus presupuestos.

Pleno disfrute

"Este palco en el nivel 'Grand Tier' -el cuarto- es una compra generacional real, y la primera disponible en casi una década. Es ideal para el disfrute, con vistas envidiables sobre el escenario principal y el auditorio. Sabemos que estos palcos se vendieron antes a los verdaderos amantes de las artes y esta vez no debería ser diferente; espero que esto se venda a un inversionista británico", desea Nicholas Shaw, gerente de ventas de Harrods Estates Kensington.

Inaugurado el 29 de marzo de 1871, El Royal Albert Hall es uno de los teatros más icónicos del mundo. Situado en South Kensington, rodeado de museos, con 5.272 plazas -1.276 en manos de particulares o empresas- acoge cada año más de 400 espectáculos. Entre ellos y desde 1941 sus populares Proms, los conciertos de la BBC. Por su escenario han pasado todas las grandes leyendas de la música clásica, ligera y del rock. Ha acogido galas benéficas, graduaciones del Imperial College, entregas de premios, banquetes, conferencias, rodajes y hasta torneos de tenis o el Festival de Eurovisión de 1968, el primero transmitido en color y que la española Massiel ganó con la pegadiza canción 'La, la, la'.

Su aspecto de gigantesca tarta lo convierte al Royal Albert Hall una de las construcciones más reconocibles del Reino Unido. Se construyó para cumplir el sueño del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, que quería un 'Salón Central' para promover las artes y las ciencias. Debió llamarse 'The Central Hall of Arts and Sciences', pero se lo renombró 'Royal Albert Hall of Arts and Sciences' por decisión de Victoria y en memoria de su esposo, que no vivió para verlo, ya que falleció mientras el recinto estaba en construcción.