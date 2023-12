Muere Carlos Lyra, uno de los precursores de la 'bossa nova' brasileña

El músico Carlos Lyra, uno de los precursores de la 'bossa nova' brasileña, ha fallecido este sábado a los 90 años de edad. Lyra había sido hospitalizado el pasado jueves 14 de diciembre con fiebre por una infección.

Lyra, nacido en 1933, será velado en el Crematorio Memorial de Carmo en una ceremonio restringida a la familia y amigos del músico, según recoge el diario 'Folha de Sao Paulo'. Tenía una mujer y una hija, Kay Lyra.

"Es con inmensa tristeza que comunicamos el fallecimiento del compositor Carlos Lyra esta madrugada de forma inesperada. A todos les agradecemos el cariño", reza una publicación en su perfil oficial en redes sociales.

El músico Gilberto Gil, amigo de Lyra desde hace décadas, afirmó estar "triste" por la partida del compositor, a quien atribuyó un "legado extraordinario".

Hace apenas 10 días, Gil participó en un concierto en São Paulo en el que Lyra fue homenajeado con el lanzamiento de un nuevo disco recopilatorio, "Afecto", que reúne sus mayores éxitos.

Nacido en Río de Janeiro en 1933, el compositor arrancó su carrera en 1954 con la canción "Cuando llegues", cantada con voz suave y ritmo sosegado, dos marcas de la 'bossa nova' que protagonizaría la escena musical brasileña en las siguientes décadas.

El compositor es el responsable junto a Vinicius de Moraes y Ronaldo Bôscoli de canciones como 'Primavera', 'Minha Namorada', 'Marcha da Quarta-Feira de Cinzas', 'Coisa Mais Linda', 'Canção que Morre no Ar', 'Lobo Bobo', 'Saudade Fez um Samba', 'Se É Tarde me Perdoa', 'Feio Não É Bonito', 'Samba do Carioca', 'Sabe Você', 'Maria Ninguém' o 'Maria Moita', a las que puso voz João Gilberto, Nara Leão, Sylvia Telles, Astrud Gilberto, Elis Regina, Billy Eckstine o Brigitte Bardot.

En la década de 1960 Lyra se distanció sin embargo de Bôscoli y otros autores por motivos ideológicos, ya que los consideraba de 'derechas' mientras él estaba cerca del Partido Comunista de Brasil y del Centro Popular de Cultura hasta el punto de que propuso rebautizar al género como 'sambalanço' para diferenciarse.

También se rebeló contra la influencia del jazz estadounidense, lo que no le impidió realizar una gira por Estados Unidos como jazzista y saxofonista a principios de los años 60.