Toquinho: "La guitarra es un lenguaje, mi voz y mi manera de ser"

Vuelve a Zaragoza, esta vez durante sus fiestas. ¿Recuerda alguna de sus anteriores visitas (en 1987, con Carlos Lyra, o en 2008, con María Creuza)?

Lo cierto es que no tengo un recuerdo muy nítido, pero ahora tendré un poquito más de tiempo para disfrutar la ciudad. Seguramente, estará muy cambiada después de tantos años.

¿Qué significa para usted la guitarra? ¿La toca todos los días?

Trato de hacerlo siempre y cuando la vida me lo permite y tengo tiempo. Es casi un ritual. La guitarra es un punto de referencia y también es un lenguaje, me comunico con el mundo de una forma más clara que con palabras. Fluye en mi vida de una forma natural, es mi voz, mi manera de ser.

¿Se considera guitarrista y compositor antes que cantante?

Por supuesto. El cantante llegó en un tercer momento. Soy básicamente un guitarrista. Empecé como solista, después vino el autor y luego el cantautor. Me pongo en la situación del ser humano como comunicador vocal, pero no tengo la pretensión de llamarme cantante.

Vinícius de Moraes fue clave en su carrera y en su vida. Siempre dice que fue como un padre, y a veces también un hijo...

Más hijo que padre muchas veces (risas). Vinícius era una persona que volaba un poco y después volvía. Era especial y al mismo tiempo un niño en la ingenuidad del amor. Pero muchas veces fue también un padre para mí.

Pocos artistas pueden presumir de tener más discos que años. ¿Suele echar la vista atrás?

Siempre digo una frase de Paulinho da Viola: «Yo no vivo en el pasado, el pasado vive en mí». Evidentemente, no podemos desconectarnos de nuestro pasado. Es imposible. Y al mismo tiempo no se le debe dar tanto valor y tampoco tenerlo como una estructura de vida. El pasado es el pasado. Nos enseñó cosas y disfrutamos de él, pero la vida es ahora. Yo estoy conectado con lo que el día de hoy me puede dar y no con mi pasado. Tengo la experiencia, sí, pero tenemos que vivir en el presente para construir un futuro más firme.

¿Le afecta como músico la actual polarización política en Brasil?

No, es una cosa normal. Los partidos existen, las personas piensan de manera distinta unas de otras, aunque la polarización ahora es un poquito mayor que en años anteriores. Quizá es porque Lula y Bolsonaro tienen personalidades muy fuertes. Veo ese fenómeno como una consecuencia de la democracia.

Hace unos años colaboró con Diego ‘el Cigala’, y más recientemente con C. Tangana, en el tema ‘Comerte entera’...

Acepté una invitación de C. Tangana e hicimos una grabación donde yo puse un poco de la bossa nova más radical. Pensaba que era solamente grabar una canción, pero no. Fue una convivencia, estuvimos juntos, conociéndonos un poquito y hablando de todo.

¿Cómo será el concierto de esta noche en el Jardín de Invierno?

Me acompañan un bajista, un batería y la gran cantante Camila Faustino, una voz muy importante en la escena brasileña. Brindaré al público una síntesis de toda mi historia, de todos estos años de trabajo y las personas que me influenciaron, por quienes estoy ahí en el escenario cantando para todos.