Olivier Bonnassies: "Es una creencia irracional decir que el universo es solo material"

¿Cómo va a celebrar la Navidad?

En familia. Tengo seis hijos y cinco nietos y todos vienen a casa.



¿Suele regalar libros?

No hago regalos en Navidad, pero el resto del año compro muchos libros, para mí y para los demás.

En esta sociedad de pantallas, se siguen comprando y regalando libros, ¿cree que realmente se leen?

Quizás no tanto como antes. Pero un libro puede cambiar la vida de la gente. Cuando uno ve una película, la televisión o está en internet, realmente es pasivo, pero el acto de leer es algo activo, que puedes hacer a tu ritmo. Un libro permite reflexionar mejor.



¿Cuál es la relación personal con Dios de una persona que, como autor de ‘Dios. La ciencia. Las pruebas. El albor de una revolución’, lo ha convertido en ‘trending topic’, en un superventas?

Cuando tenía 20 años era agnóstico, pensaba que los creyentes eran irracionales; yo era científico y quería que las cosas fueran racionales. Para mi sorpresa, descubrí, leyendo, que había razones muy fuertes para creer en la existencia de Dios y en la fe cristiana. Entonces, hice cuatro años de estudios de Teología para verificar. Después de haber ido a la Escuela Politécnica y estudiar Ingeniería, siguió la Teología; luego monté varias empresas, algunas en el ámbito de la religión, como el sitio de internet Aleteia, que es la primera página web católica del mundo.

En Francia ha vendido 230.000 ejemplares, 20.000 en España. ¿Cuál es el secreto del éxito de este libro?

El secreto es que la cuestión de la existencia de Dios es algo muy importante para todo el mundo; la gente cree que no hay respuesta ni certezas, pero en realidad no es cierto. Es fácil pensarlo porque a nuestro alrededor hay mucha gente muy inteligente que no cree y también mucha gente muy inteligente que cree.



Afirman que la ciencia prueba que Dios existe. ¿Cómo es eso?

Sí, es algo que sorprende a la gente porque no forma parte del discurso habitual. Durante cuatro siglos, la ciencia ha hecho muchos descubrimientos en los que la hipótesis de Dios no era necesaria, pero, a partir del siglo XX, aparecen otros descubrimientos que permiten establecer dos conclusiones: que muy probablemente el universo tuvo un principio y que todas las leyes de la cosmología, la física, la química y la biología están reguladas de manera extraordinaria, con un ajuste muy fino.



No entiendo qué tiene que ver con Dios.

Tiene unas implicaciones muy fuertes porque si hubo un inicio en el tiempo, el espacio y la materia, que están ligados como ha mostrado Einstein, quiere decir que la causa que está en el origen de esta emergencia no es temporal ni espacial ni material. Está fuera del universo y ha tenido la capacidad de crear todo lo que existe, ajustándolo de tal manera que los átomos puedan ser estables, que las estrellas puedan brillar durante millones de años y que se haya desarrollado la vida compleja. Cosas que hoy sabemos que son altamente improbables. Entonces, la ciencia se encuentra con esta definición de Dios, que es la de la filosofía y la religión: que sería algo exterior al universo y que lo creó todo para que el hombre pudiera estar aquí un día. La conclusión del libro es que el materialismo, que dice que no hay nada más fuera del universo material, es una creencia irracional, esto ya no es posible decirlo.



¿Qué tienen que ver la termodinámica o la mecánica cuántica con la existencia de Dios?La termodinámica fue la primera ciencia que cambia por completo las cosas. Carnot, Clausius, Boltzmann... entienden que el universo tiene un desgaste, las estrellas brillan pero sabemos que un día se van a apagar. Si vemos brillar las estrellas, es que ha habido un inicio del universo, si no, no brillaría ninguna estrella en el cielo. Desde Parménides todo el mundo sabe que forzosamente tiene que haber algo que siempre ha existido, porque si solo hubiera existido la nada, seguiría habiendo nada. Como dice Parménides, 'ex nihilo nihil fit', de la nada, nada puede surgir. Por lo tanto, hay algo que siempre ha existido, nunca ha habido una nada en el inicio, y acerca de esto todo el mundo está de acuerdo. Por lo tanto, solo hay dos soluciones: o el universo siempre existió o alguien exterior lo creó. Así que la termodinámica llega a una conclusión: que el universo no siempre ha existido, y todos los ateos de aquella época negaban la termodinámica porque aceptar las leyes de la termodinámica significaba aceptar que Dios existía.

Lo mismo ocurrió con la mecánica cuántica, que explica que el entrelazamiento cuántico, que dos partículas a una distancia importante puedan estar ligadas de manera inmediata, no puede pasar en el espacio tiempo porque está limitado por la velocidad de la luz. Por lo tanto, la mecánica cuántica lo que enseña es que cuando esas dos partículas que pueden estar entrelazadas formando un solo sistema, esto no puede ser en el espacio tiempo, sino en otro nivel.

Pero ese algo que no entendemos o no conocemos, ¿por qué tiene que ser Dios?

Cuando hablamos de Dios en el libro es un tema muy básico. Responde a ¿debemos imaginar que solo hay un universo material? Y es entonces cuando nos vemos obligados a decir que existe algo más, fuera de este universo, que es la causa de que este universo exista, y no vamos más allá. No nos preguntamos si este Dios es revelado, quién es, cómo hay que vivir con él, todo eso. Son preguntas muy interesantes, pero que no nos formulamos en el libro.

También exponen que la Biblia contiene verdades científicas.

La Biblia no es un libro de ciencia, pero se ha visto obligada a hablar del mundo real y hacer afirmaciones científicas con el objetivo de que tengamos una relación verdadera con Dios. No podríamos tenerla si creyéramos que el faraón es un dios o que hay dioses en los bosques o en los arroyos.



En este libro se habla de Einstein, de Watson y Crick... y del milagro de Fátima. En su opinión, ¿los milagros prueban que Dios existe?

Sí, porque en realidad hay dos hipótesis: Dios existe o no existe. Si Dios no existe, el universo debe ser eterno, no puede tener principio ni final, el azar lo rige todo y no hay revelaciones, milagros ni profecías. Hemos seleccionado algunos enigmas para ver si podríamos explicarlos de manera científica, sin recurrir a lo sobrenatural: la Biblia, el destino del pueblo judío, Jesús y el milagro de Fátima.