Anchel Labena, un aragonés detrás del último videojuego de Avatar: "Hay cosas de Pandora que me recuerdan a Aragón"

Anchel está emocionado. Quedan solo unas horas para que el mundo pueda disfrutar de algo que lleva años ayudando a construir. Su emoción se nota en el brillo de sus ojos al responder a cada pregunta y en la pasión que impregna sus palabras al hablar de ‘Avatar: Frontiers of Pandora’. Y no es para menos, lleva un lustro de duro trabajo en esta superproducción de Ubisoft y Massive Entertainment, que busca recrear el universo creado por James Cameron en una aventura interactiva en la que el jugador se mete en la piel de un na’vi (nativos de Pandora) para explorar un mundo exótico, hermoso y lleno de peligros.

Este aragonés, tiene sus orígenes en Ejea de los Caballeros, aunque lleva ya 13 años lejos de casa, en Copenhague. “Me vine a Dinamarca para estudiar producción y diseño de videojuegos”, cuenta. Tras formarse, trabajó como profesor de cine y producción de videojuegos en la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca. Paralelamente, realizó proyectos de producción para empresas independientes de videojuegos y de ahí dio el salto a una de las grandes multinacionales del mundo de los videojuegos. Una carrera meteórica en el sector cultural más importante: solo en España facturó más de 2.000 millones en 2022, duplicando los beneficios desde 2014.

Anchel cruza un puente de película y cambia de país prácticamente cada día para acudir a su lugar de trabajo en Malmö

Anchel lleva 5 años y medio trabajando en Massive Entertainment, un estudio de Ubisoft. Su rol como Feature Producer se enfoca en la jugabilidad. Ingresó específicamente para trabajar en ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, un juego del que habla como un padre orgulloso. "Trabajar en 'Avatar' ha sido una experiencia inigualable", comenta Labena. "He tenido la oportunidad de sumergirme en un mundo fascinante, donde cada detalle, desde la flora y fauna hasta las complejas interacciones con el entorno, ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia auténtica y emocionante”.

De Aragón a Dinamarca

De Aragón y de España lo que más echa de menos -además de a sus seres queridos- es la comida y reconoce que no vuelve a casa todo lo que le gustaría. “Depende de la época. Como estos años de la covid han sido tan raros, viajaba menos, pero el año pasado sí que viajé un poquito más. Ahora mismo llevo desde las últimas navidades fuera, así que tengo ganas de regresar y volver a ver a la familia y los amigos".

Parece que Anchel se sintió como un humano entre na’vis cuando llego a Dinamarca por primera vez, un lugar muy distinto a su Ejea natal. “Todo era distinto: el clima, la gente…”. Aunque como Jake Sully, protagonista de Avatar, Anchel no tardó en encontrar su sitio en Copenhague. “Es una ciudad muy internacional y la verdad es que tiene muchos españoles, muchos latinos… Me junto con mucha variedad de gente y, por supuesto, también con muchos daneses. Realmente yo trabajo en Suecia viajo todos los días de Copenhague a Malmo, a través del famoso puente de la famosa serie (‘El Puente’), así que también trabajo con muchos compañeros suecos y también muchos internacionales”.

"Hay una zona de Pandora donde los vientos son tan fuertes que han tumbado los árboles y eso inevitablemente me recuerda a mi tierra, a Aragón"

Sobre su trabajo, Labena destaca la diferencia entre estar en estudios más pequeños o en una empresa grande como Ubisoft, enfatizando la especialización y el trabajo en equipo. "En un equipo del tamaño como el que trabajamos en 'Avatar: Frontiers of Pandora', es imposible, para una sola persona, tener todo en cuenta", explica, destacando la importancia de la coordinación entre diferentes equipos.

Creando a los enemigos del jugador

Su labor en este título ha sido muy variopinta. "He trabajado en distintas partes del proyecto durante cada una de las épocas, pero las partes en las que más he coordinado han sido, sobre todo, en los sistemas de combate del juego”, explica. “Esto incluye desde el diseño y creación de cada uno de los enemigos, todos los sistemas de inteligencia artificial, pero también cuáles son los pasos que va a tener que seguir el jugador cuando, por ejemplo, va a entrar a una de las instalaciones de los enemigos. Qué acciones van a poder tomar, qué tipo de armas puede utilizar el jugador”. Según explica Anchel, cada misión se puede afrontar desde diferentes perspectivas, “puedes utilizar el sigilo, pero también disparar a un barril explosivo o a una colmena de avispas para que le caiga a los enemigos en la cabeza. Todo eso es también parte de lo que creamos nosotros, para que luego el jugador tenga distintas formas de entrar en combate”, explica orgulloso Labena..

"Hay muchas formas de afrontar cada desafío. Puedes disparar a una colmena de avispas para que le caiga a un enemigo en la cabeza"

Su labor es también cuidar que el videojuego no resulte repetitivo, para que la magia y el realismo de Pandora no se rompa. “Nuestro trabajo incluye, por supuesto, todas las animaciones y todas las voces, porque, al fin y al cabo, para que la inteligencia artificial de los enemigos parezca realista, tienen que estar diciendo frases que coordinen con lo que están viendo. Además, no puedes escuchar siempre la misma frase. Tiene que haber mucha variedad, así que hay muchas frases grabadas para cada personaje."

Sobre los parecidos del juego con las películas de James Cameron, Anchel destaca esa sensaicón de hallazgo constante. El descubrimiento del mundo de Pandora es un aspecto clave del título, con énfasis en las habilidades de ‘parkour’ y el uso de la naturaleza a favor del jugador. "Desde el primer momento, cuando empezamos a trabajar en el juego, queríamos poner mucho énfasis en la exploración de este mundo. Al fin y al cabo, Pandora es una luna totalmente alienígena para el jugador”, destaca Anchel. “Tú no reconoces la mayoría de las plantas y los animales que te encuentras, no sabes qué es lo que va a ser peligroso, qué es lo que va a ser beneficioso. Así que hay mucha exploración y descubrimiento”.

También hay diferencias con otros juegos similares, principalmente porque el personaje que encarna el jugador no es humano.”Tú eres un na‘vi. Tienes la agilidad de un personaje de más de tres metros de altura que puede saltar a través de las ramas de los árboles, balancearse, agarrarse a las enredaderas trepadoras y luego ir corriendo por las distintas ramas y finalmente esconderse. Hay mucho más sigilo que en otros juegos. Y la planificación de poder investigar a distancia dónde están los enemigos, plantar plantas explosivas o utilizar la propia naturaleza a tu favor, es un factor diferencial", cuenta Anchel.

Parecidos con Aragón

Cuando le preguntamos si hay algo en Pandora que le recuerde a Aragón, Anchel se ríe. “No voy a decir que esté inspirado, porque para nada, pero en la región de las llanuras altas, hay una zona con unos vientos tan fuertes que han tumbado todos los árboles y claro yo siempre les digo que en Aragón también tenemos muchísimo viento y es inevitable que me recuerde al Cierzo. No tenemos esos colores maravillosos de Pandora, pero el viento, desde luego, lo conocemos bien".

‘Avatar: Frontiers of Pandora’ es un juego gráficamente impresionante que recrea un mundo alienígena con hermosos y llamativos colores, espesa vegetación que se mece al albur del viento y peligros que acechan en cada rincón. Pero cuando se le pide a Anchel que destaque algo del juego le sale la vena melómana. “Yo soy un fanático de las bandas sonoras de películas y videojuegos”, cuenta emocionado. Como en el film de Cameron, en el juego, la música juega un papel fundamental. Es parecida a la de la película, pero no es la misma. “Coge un poquito del espíritu de la película original de Avatar. Pero al mismo tiempo es algo nuevo”. Además, cada región tiene esa sensación propia de estar en un nuevo sitio, algo que se ve reforzado por la banda sonora. “Cada clan de na’vi tiene su tema principal que vas oyendo y reconoces las notas por aquí y por ahí. Tu protagonista tiene su propio tema principal también y lo escucharás en los momentos más emotivos. La compositora, Pinar Toprak, ha hecho un trabajo espectacular”.

"El nivel de detalle del sonido es impresionante. Muy inmersivo. Puedes oir cómo las gotas de lluvia caen sobre tu arco mientras lo tensas"

Y no solo es la música, el apartado sonoro en general está muy cuidado. “Cuando juegas 'Avatar: Frontiers of Pandora' con auriculares o con un sistema de Surround, el efecto es impresionante. Puedes estar cazando y pararte a escuchar los pájaros que oyes por arriba. Con sistemas como Dolby Atmos, lo oyes en 3D con la altura del sonido. Oyes los pájaros arriba, y si disparas un rifle, todos los pájaros se van”, dice destacando el nivel de detalle sonoro y visual del juego. “También vas a escuchar un cabeza de martillo, una de esas criaturas alienígenas enormes, detrás de ti respirar o las cataratas por arriba a tu izquierda. La sensación de estar dentro del mundo de Pandora es increíble”. Y no son solo efectos sonoros, en este juego, si oyes un pájaro, una cascada o un gigantesco cabeza de martillo, es porque esos elementos están realmente allí y puedes ir a verlos.

Tanto en el apartado gráfico como en el sonoro han cuidado hasta el más mínimo aspecto. “Queríamos crear un ambiente verdadero 3D y tienes detalles como, por ejemplo, cuando empuñas un arco y está lloviendo, tú vas a oír cada gotita de la lluvia golpear tu arco. Pero es que, además, cuando giras el arco para apuntar, las gotas ahora van a caer horizontalmente y lo vas a escuchar todavía más extendido en tus auriculares con audio 3D".

Cinco años de desarrollo han servido para crear un mundo alienígena fascinante e inmersivo. Una aventura de exploración y combate, en la que el jugador podrá decidir en cada momento qué camino tomar. Anchel se muestra satisfecho y orgulloso del trabajo realizado por todo el equipo y seguro de que el juego gustará mucho a los fans de la saga.

