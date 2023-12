Niño de Elche: "El año próximo voy a probar con el jazz, cubriré un anhelo de hace tiempo"

Paco Contreras es más conocido en el mundo del espectáculo como Niño de Elche. Los puristas del flamenco echan pestes cuando oyen hablar de él, y el interpelado no se calla: muy al contrario. Recurriendo al símil futbolístico, habla en el campo y también fuera de su terreno de juego, las tablas, pero sus argumentos siempre tienen el poso del trabajo y el talento descomunal; este martes (21.00, entradas a 19,80 euros en sonestrellagalicia.masgalicia.net) viene a demostrarlo al Centro Musical Las Armas de Zaragoza.

El artista sacó hace un año el álbum ‘Flamenco: mausoleo de celebración, amor y muerte’, "Voy a Zaragoza con un concierto a trío, con dos guitarras, diseñado a partir del repertorio del último disco. Siempre digo a partir porque hay más cosas, pero esta vez iremos en ese ambiente. Es flamenco, porque el flamenco va más allá de lo ortodoxo".

Niño de Elche nunca rehúye esa cuestión. "Es parte me mi trabajo, una de mis patas discursivas: mostrar eso, que algunos capitalizan su idea casposa del flamenco. Desde luego que mis discos están relacionados con el flamenco, pero hay mucho más. Cuando hablo de la veneración lo hago en dos líneas: la de la música como disciplina artística, un terreno en el que también tengo mis tensiones, y la del campo industrial, comercial. Ahí entran en juego elementos de lógica, sociología, política, estética... y alude a todos los que tienen algo que ver en el terreno, desde los críticos a muchos compañeros, además de gestores culturales y programadores".

Respeto a la página en blanco

Contreras tiene un gran respeto a la tarea compositiva, más allá de su prolífico bagaje: trece álbumes y varias publicaciones literarias jalonan la trayectoria artística del ilicitano. "Me da vértigo la página en blanco; mira que en escena doy saltos al vacío constantemente, pero la literatura me impone. Leo mucho, pero es un terreno en el que me siento más frágil, más vulnerable. Siento el vacío, quizá porque tengo menos herramientas; ahora estoy con un nuevo libro".

Contreras se nutre de retos. Autoimpuestos, y perseguidos con imaginación y constancia. "El año próximo voy a probar con el jazz, cubriré un anhelo de hace tiempo, o al menos daré un primer paso. Sí te confieso que me ronda el mundo de las baladas ‘crooner’, hay algo que me atrae mucho de ese tipo de canciones de amor. No es que vaya a materializarlo en un disco, o no en los próximos años, pero ver a Raphael y Sinatra es interesante. Por otro lado, he oído mucho a Arto Lindsay y últimamente no paro de escuchar a Marvin Gaye y su increíble trabajo. Me levanta mucho el espíritu esa canción sensual, erótica más bien".

Experiencias nutritivas

En lo tocante a los alicientes que llegan de otras artes, Contreras se abre a todo tipo de sensaciones. "El otro día vi una película que me apasionó: ‘Animal love’, de Ulrich Seidl, su obra da para hablar un rato. Fui a ver a Papaioannou en los Teatro del Cabal, estuve viendo a Angélica Liddell en Girona y salí muy emocionado. Estas pequeñas experiencias se relacionan para mí con el éxtasis cultural, pero también puedo llegar a ello oyendo un disco en casa. Adoro un buen réquiem, por ejemplo. y ponerlo en casa a todo volumen".

Los estímulos de las artes escénicas se extienden para Contreras a las expresiones del pensamiento o la gastronomía. A la vida misma, en suma. "Lo mismo me pasa leyendo un texto de ‘El manifiesto surrealista’, porque escuchar palabras en relación con la libertad de André Breton es emocionante. Es más, hay clarividencia y emoción en una conferencia de Anxo Bastos sobre política económica. También en una crema de verduras y un buen codillo, que ya hace frío".