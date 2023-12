El teatro aragonés llora la muerte de Concha Velasco: "Era la Shirley MacLaine española"

La noticia del fallecimiento de la actriz Concha Velasco llenó ayer de tristeza al teatro aragonés. A lo largo de toda su vida la actriz vallisoletana tuvo una especial relación con Aragón. Fue muy querida por su trabajo en el cine, desde finales de los 50, pero sobre todo por sus obras de teatro. Es difícil encontrar alguna obra que haya puesto en escena a lo largo de toda su vida que no se haya visto sobre las tablas del Teatro Principal. Concha Velasco le tenía un gran cariño a Zaragoza y su coliseo, sobre cuyo escenario reapareció en 2014 tras superar un linfoma. La actriz presumía de tener siempre en su camerino una cinta y una pequeña Virgen del Pilar.

La última vez que actuó en Zaragoza fue en 2021 con la obra ‘La habitación de María’, en el Principal. Fue en marzo de 2021, y apenas un mes antes la había presentado en el Olimpia de Huesca. "El personaje de ‘La habitación de María’ es el que menos se parece a mí de todos los que hecho -aseguraba la actriz en la presentación de la obra. Se lo encargué hace años a mi hijo Manuel; le costó, pero al final ha salido. Es un texto dramático, pero también divertido, que cuenta la historia de una escritora, rica y famosa, que sufre agorafobia y se queda en casa. Eso no me ha pasado a mí. Yo saldría a la calle a darme de tortas".

La actriz estaba ya muy mermada de salud y actuaba la mayor parte de la obra, un monólogo, sentada en una silla. Había cumplido 81 años. "Para mí lo más importante es mi familia y el público, pero no el público en general, sino cada uno de los espectadores», aseguraba.

"¿Qué se puede decir de Concha Velasco?", se preguntaba ayer en voz alta José María Turmo, gerente del Teatro Principal, donde se puso en escena 'La habitación de María'. "El público de Zaragoza la quería, y ella quería al público zaragozano. Cuando vino con 'La habitación de María', ya estaba muy mermada físicamente, pero no intelectual o artísticamente. Es difícil pensar en alguien con tanto amor y vocación por el teatro, y eso la mantenía viva. Estuvo en los teatros hasta que no pudo más. Cuando terminó su última función en Zaragoza llevó la obra al Arriaga de Bilbao. Físicamente estaba en un estado tan delicado que allí ya entendió que no podía más y suspendió. Solo regresó a un teatro para despedirse de los suyos en el Calderón de Valladolid. Ha sido una de las grandes actrices del teatro español de las últimas décadas. Una actriz enorme".

Concha Velasco también trabajó en otro teatro zaragozano. En octubre de 2019, durante las fiestas del Pilar, puso en escena 'El funeral' en Las Esquinas. Entonces presumía de recordar aún, punto por punto, pasaje por pasaje, los textos de todos los papeles que había interpretado a lo largo de toda su carrera. "Al escenario salgo pensando que el público ha comprado una entrada anticipadamente, y no se le pueden dar excusas, distraerle contándole cosas, hay que darle. Debe tener la sensación de que es la primera vez y la última".

Concha Velasco, en las calles de Zaragoza en el año 2006. Oliver Duch

"Estuvo durante tres semanas con 'El funeral' y no podemos tener mejor recuerdo de ella -asegura María López Insausti, gerente del Teatro de las Esquinas, presidenta de la Asociación Aragón Escena y vicepresidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España-. Una persona entrañable y amabilísima, y, como actriz, una referencia. Era una de las pocas figuras nacionales que llenaban por sí mismas cualquier teatro, con independencia de la obra".

López Insausti destacaba también su "admirable pasión por el teatro, su amor infatigable, que acompañaba por una enorme capacidad de teatro. En los últimos años, pese a su edad y sus achaques de salud, continuaba trabajando y en giras, parecía infatigable. Supo además, como todas las grandes, enganchar al público de todas las generaciones".

Una relación más antigua y personal con Concha Velasco tuvo la actriz aragonesa Luisa Gavasa, candidata al Goya por su trabajo en 'El maestro que prometió el mar'. La última vez que trabajó con ella fue en la serie 'Las chicas del cable', en 2017. Pero su relación se remonta a hace casi 50 años, cuando ambas trabajaron en la obra 'Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipciaca', de José Martín Recuerda, que no se pudo estrenar hasta la muerte de Franco y la desaparición de la censura, en 1977.

Era la segunda obra teatral que interpretaba Gavasa y la gira tuvo sus accidentes. Pequeños (en una de las funciones se le olvidó el texto durante apenas tres segundos, la única vez que le ha ocurrido en la vida) y algo más grandes.

"No lo olvidaré jamás porque fue justo un año antes de que falleciera el actor José María Prada. Era el 13 de agosto de 1977, actuábamos en el Teatro Arriaga de Bilbao. Yo no me encontraba muy bien, estaba tomando medicación, iba vestida de monja y en unas escaleras que había en escena me desmayé y las bajé rodando. Y ya no tengo ningún recuerdo consciente de aquel suceso hasta que oí a Margarita Ortega García decir: '¡Está muerta, está muerta!'. Al oír aquello recobré el conocimiento. Al parecer, salió un médico del patio de butacas para atenderme. El cuerpo se me llenó de hematomas".

En esa gira con una obra que hoy es historia del teatro español (a las órdenes de Adolfo Marsillach participaban también actrices como María Luisa Ponte o Pilar Bardem) Concha Velasco conocería al que luego sería su marido, Paco Marsó, y se forjaría la amistad entre la actriz vallisoletana y la aragonesa.

"Yo siempre la he llamado Conchita -evoca ahora Luisa Gavasa-, y las últimas veces que nos hemos encontrado siempre me decía, 'Ay, Luisa, eres la única que me sigue llamando Conchita'. Como le he dicho esta mañana a su hijo, se nos ha ido una actriz enorme que deja también un vacío igual de enorme. Todo lo hacía bien: cantar, interpretar drama, hacer reír, tenía esa dicción teatral que tanto se agradece... Era la Shirley MacLaine española. Y, como persona, era un ser humano muy especial, un ejemplo. Para mí ha sido todo un honor trabajar con ella, un orgullo, por todo lo que he podido aprender".

Concha Velasco, en una de las funciones de 'Las manzanas del viernes' que dio en el Teatro Principal de Zaragoza en octubre de 2009. Guillermo Mestre

Blanca Resano, actriz, directora teatral y profesora de interpretación en la Escuela Municipal de Teatro, aseguraba este sábado estar "conmocionada" por la noticia de la muerte de Concha Velasco.

"Es un referente teatral absoluto, una actriz cuyo trabajo me ha acompañado toda la vida. Recuerdo que cuando estaba preparando las pruebas para la escuela de teatro, mi madre me llevó a verla en el Teatro Fleta, adonde había traído su 'Mamá, yo quiero ser artista'. Allí me deslumbró. Ha sido una actriz muy grande, a la que no se le ha llegado a reconocer de verdad hasta que ha triunfado con grandes papeles en series de televisión, como ocurrió con su interpretación en 'Santa Teresa'. Esa serie queda ya para la historia de la televisión".

Resano se encontraba este sábado en Ejea de los Caballeros, donde por la tarde se ofrecía una función de 'La mariposa de obsidiana', obra inspirada en la novela homónima de Juan Bolea y de la que ha escrito y dirigido la versión teatral. Y tenía previsto iniciar la representación con un recuerdo emotivo a la actriz fallecida. "Concha Velasco ha sido sobresaliente en cine, teatro y televisión, y además como empresaria teatral, lo cual no es nada fácil -concluía-. Junto a Núria Espert y Lola Herrera conforma la gran tríada del teatro español, mujeres que han desarrollado su carrera, además, en unos años en los que no era nada fácil para una mujer dedicarse al teatro".