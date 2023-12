Marisol Aznar y María Frisa, unidas por la risa en una novela llena de ironía y misterio

En la historia de la literatura hay múltiples publicaciones concebidas por un número de manos diferente a las dos normativas. Obras a seis manos como las recientes publicaciones de Carmen Mola y sus tres componentes o las ‘Primeras noticias de Nela Duarte’ de Fajardo, Sarabia y Ovejero. Las hay a dos manos y cuarto, como es el caso de Ana Rosa, o a una mano, como Cervantes o Bukowski.

Los escritos a cuatro manos son los más abundantes y los motivos para emprenderlos, variados. Como el apasionante caso de Borges y Bioy Casares, que se inventaron dos seudónimos para dar nombre a sus cuatro manos (Honorio Bustos Domecq y B. Suárez Lynch) y escribir así mucho relato policíaco a lo largo de más de tres décadas. El gran Gabo también ideó un dúo literario con su amigo por aquel tiempo, Vargas Llosa, para repartir una narración con el trasfondo de la guerra que enfrentó a sus dos países, Colombia y Perú. Pero el reparto fue de otro tipo y el proyecto jamás llego a buen puerto. Conrad & Madox, Dickens & Collins… Muchos.

Un caso reciente es la publicación de la novela ‘No podría estar más contenta’ (Pregunta Ediciones) y el motivo de su escritura a cuatro manos es curioso y tiene que ver con la risa. Dos escritoras, una novelista de éxito y otra guionista televisiva (de éxito igualmente) se hacen mucha gracia sin conocerse personalmente. Son presentadas por un amigo común para que la primera escriba un monólogo de humor a la segunda. El monólogo se les queda corto tras comprobar lo bien que se lo pasan escribiendo juntas y la relación acaba en novela. La novelista, María Frisa. La guionista, Marisol Aznar.

‘No podía estar más contenta’ narra, con muchísimo humor, la historia de María, mujer de mediana edad (no hay por qué concretar), casada con Ramiro y madre de dos criaturas, una de ellas adolescente (algo que genera un humor inversamente proporcional al sufrimiento de la realidad). Trabaja en una empresa, tapadera de un ‘reality’ (que bien pudiera llamarse ‘Putea a tu empleado’) y es hija de una madre posesiva y experta en medicina gracias a un marido enfermizo. La novela arranca con un misterio en el que la protagonista se cree muerta, para retroceder a los días previos al misterioso suceso y resolver el caso en el último capítulo tras una rocambolesca cadena de situaciones a cual más divertida.

"es una divertidísima novela que recoge las vivencias e invenciones de dos de las mujeres con las que más me he reído en mi vida. En su lectura no me ha abandonado la sonrisa y las carcajadas se han contado por docenas"

Además de los personajes nombrados, y unos pocos más, hay uno tan principal como para tener su texto en negrita: ‘MiCulpa’. Esa voz interna que obliga a la protagonista a mirarse la papada tras comer un dónut o le impide sentarse a descansar con su menisco roto porque “el montón de ropa no se plancha solo”. Hay un buen número de recursos interesantes que multiplican la comicidad del texto. Unas ‘Notas antropológicas' con las que la protagonista explica cómo era España en los ochenta para solaz de los lectores que vivimos esa época. O unos ‘Incisos’ con los que narra con tremendo humor, por ejemplo, como son sus ‘bragas especiales para la regla’. O esos ‘Flashback’ que dibujan sobre todo el nacimiento de las rivalidades filiales.

‘No podía estar más contenta’, esa actitud zen de María en situaciones de crisis, es una divertidísima novela que recoge las vivencias e invenciones de dos de las mujeres con las que más me he reído en mi vida. En su lectura no me ha abandonado la sonrisa y las carcajadas se han contado por docenas. Ojalá este sea el principio de una gran amistad para que nos sigan regalando más episodios de María Belázquez (sí, con ‘b’, del mismo modo que Pavlito fue con ‘v’) y con ellos, más y más risas en el futuro.

LA FICHA

'No podría estar más contenta'. Marisol Aznar y María Frisa. Pregunta. Zaragoza, 2023. 297 páginas.