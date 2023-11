Emilio Reina: "La voz no es nada sin musicalidad, intuición y memoria"

Un actuación este domingo de la Polifónica Fleta en el Seminario de San Carlos, donde cantará una misa aragonesa de Juan José de Mur y una serie de canciones populares, servirá para rendir homenaje a su director. El aragonés Emilio Reina lleva 55 años al frente de la formación: es el profesional que lleva más tiempo al frente de un grupo musical en Aragón.

Cuando aceptó dirigir la Polifónica Miguel Fleta el coro vivía una etapa convulsa.

Era el año 1968 y se acababa de fundar la Coral Zaragoza, adonde se había ido José Borobia, el que hasta entonces era director de la Polifónica. El coro estuvo hasta noviembre sin nadie al mando. Ante una situación tan delicada, a sus integrantes se les ocurrió acudir a Manuel Pallás, director del Conservatorio, y él les sugirió mi nombre. El día de Santa Cecilia se presentaron en mi domicilio y empezamos a funcionar.



Pero usted no estaba especializado en música coral.

Yo tocaba violín y piano. No había entrado aún como profesor en el Conservatorio pero tenía experiencia, fui violinista de la Sinfónica de Aragón que dirigía Dimitri Berberov, hasta que esta desapareció. Soy músico profesional desde los 16 años y no sé si mi oído será bueno o malo, pero lo que sí sé es que ha hecho ‘redondo’ con todos los conciertos que he dirigido en la Polifónica.



El primer concierto que dirigió fue en abril del 69.

Nos costó varios meses montar un programa. Hay que tener en cuenta que con el maestro Borobia se fueron muchos coralistas, y algunos de los que se quedaron no se fiaban de mi.



Hoy es el aragonés que lleva más tiempo al frente de una agrupación musical. Mucho ha cambiado la música coral en Aragón en este tiempo.

Sí, y ha habido unos cuantos grupos vocales que han aparecido y desaparecido. La Coral Zaragoza también es longeva, permanece en activo aunque ha tenido más directores.



¿Cuál es el secreto de esa longevidad?

Trabajo y repertorio. Hasta que llegó la pandemia la Polifónica Fleta ensayaba cinco días a la semana...



...Y el repertorio es enorme. Antes de la pandemia aseguraban que habían cantado 500 obras.

Ya son 505. Los últimos años han sido muy difíciles por la crisis sanitaria. Un año lo tuvimos prácticamente en blanco, otro lo hemos dedicado a recuperar el repertorio... Aún así, hemos podido estrenar cuatro o cinco obras más.



"La experiencia, que solo se adquiere con los años, también da calidad a un coro"

Ha hablado de la pandemia, que ha sido especialmente dura para los grupos corales. Hubo un momento en que no se podía ni ensayar, otro en que había que cantar con mascarilla y guardando distancias... Muchos grupos corales no han levantado cabeza aún.

Hasta que llegó la pandemia nunca había tenido que parar la actividad durante un año entero. Y la inactividad, en todas las facetas creativas y especialmente en la música, es muy perjudicial. A nosotros se nos murieron dos componentes y a otros tres o cuatro el coronavirus les afectó tan fuerte que se vieron obligados a dejar la actividad. Afortunadamente se han ido cubriendo las bajas.



¿Qué es hoy la Polifónica Fleta?

Ahora somos 22 cantantes pero aún queremos ser lo que hemos sido. El recuerdo de lo que éramos hace cinco o seis años aún lo tenemos presente. Porque la formación, fundada en 1958, tiene una historia muy rica: hemos estado de gira en Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia, Bélgica, Portugal... Tenemos un pasado tan bonito que aún nos alimenta y nos ayuda a seguir.



¿La música coral está en declive?

En las últimas décadas han surgido nuevas actividades y modalidades de ocio que han seducido sobre todo a los jóvenes, incluso han aparecido nuevas formas de música que les resultan más atractivas. A los coros se acerca sobre todo gente de mediana edad.



Emilio Reina llegó a la Polifónica Miguel Fleta en 1968, diez años después de su fundación. José Miguel Marco

Dicen que faltan voces, tenores, sopranos...

En nuestro caso la voz de contralto es la que más se ha resentido en los últimos tiempos. Teníamos ocho y ahora solo contamos con cinco. Fisiológicamente, es la voz menos pródiga porque es muy específica y tiene un timbre peculiar. En cualquier caso, la Polifónica está muy bien surtida en todas las voces. Tenemos hasta una mujer tenor.



La voz no lo es todo en un coro. ¿Qué se necesita para cantar en la Polifónica Fleta?

La voz es importante, pero se queda en nada si no está apoyada por otras virtudes, como la musicalidad, la intuición y la memoria. Para cantar en la Polifónica lo primero es tener una voz adecuada y del timbre característico que se necesita. Si sabes música y te defiendes con las partituras, mejor. Pero hay que tener unas condiciones mínimas. No todo el mundo puede cantar en un coro.



Hay directores que le dan más importancia a tener oído que a la voz. ¿Qué es ‘tener oído’?

Saber repetir lo que oyes con nitidez y claridad.



¿Cree que se valora con justicia en Aragón la trayectoria de la Polifónica y la labor que realiza?

Es algo que nunca me he parado a pensar. La experiencia, que solo se adquiere con los años, también da calidad a un coro. Y últimamente, como la juventud no está por la labor de cantar en una de estas formaciones, algunas se han deshecho, y eso se nota.



Mañana domingo la Polifónica celebra el aniversario de su director cantando en el Seminario de San Carlos.

Sí. Vamos a interpretar, en la misa de las 11.30, la ‘Misa aragonesa’ de Juan José de Mur. Es una misa para órgano y coro que escribió este sacerdote y musicólogo oscense fallecido hace un par de años. Luego, al término de la ceremonia, ofreceremos un pequeño recital con canciones mías.