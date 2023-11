Arranca Eurovisión Junior: así es Sandra Valero, la representante española y sus mil formas de decir "te quiero"

"I love you, mon amour je t'aime". Así arranca 'Loviu', la canción con la que Sandra Valero representa a España en Eurovisión Junior 2023. Esta valenciana de 12 años se subirá al escenario de Niza, la ciudad que acoge la 21ª edición del concurso infantil, en el que se puede votar desde esta tarde a las 20.00. La gala tendrá lugar el domingo a las 16.00 horas en La 1.

El festival infantil abre este viernes la votación, que durará hasta el domingo, cuando terminen las actuaciones. España abrirá la gala por primera vez en la historia, y detrás de Sandra, saldrán otros 15 países. A diferencia de la versión adulta, también es posible votar a España. Hay que elegir tres países de entre los 16 en este enlace: https://vote.junioreurovision.tv/.

Con una puesta en escena inspirada en los viajes, maletas gigantes sobre el escenario y un vestuario inspirado en Amelia Earhart, la primera aviadora de la historia, Sandra Valero tendrá el honor de abrir la gala. Un puesto, el primero, que ocupa España por primera vez en sus nueve participaciones de Eurovisión Junior.

"Tantas formas de decir 'te quiero', y gritarlas por el mundo entero" dice el estribillo de la canción, en la que Sandra utiliza, además del castellano, el inglés, francés, italiano y portugués. En la proyección del escenario, aparecen monumentos como la Torre Eiffel de París, la Sagrada Familia de Barcelona, las Torres Kio de Madrid o el Atomium de Bruselas.

En una entrevista, Sandra ha explicado que el vestuario de sus bailarines y la coreografía están inspirados en los mecánicos de la película Grease, una de sus favoritas. "A mí Grease me gusta un montón, entonces yo creo que está como muy acertado el videoclip y sobre todo la escenografía y la canción", ha explicado. El escenógrafo Javier Pageo se ha encargado de la presentación española.

Pese a sus 12 años de edad, los escenarios no son nada nuevo para nuestra representante, que ya estuvo en La Voz Kids. De hecho, asegura que el de Niza "no es el más grande" en el que ha actuado. "Creo que es como más familiar, o sea, no tenía tanto miedo como la primera vez", ha contado. "No sé, es más acogedor", comenta.

De momento, Sandra ha actuado ante un estadio vacío, pero a partir de este sábado, comienzan los ensayos con público. No le da miedo, pero sí admite que "los nervios también acaparan un poquito". "Hay que estar bien, o sea con adrenalina pero sin pasarte, obviamente, y pues eso, super guay, pasarlo super bien", dice.

El escenario de Eurovisión Junior 2023 está en el Palais Nikaïa de la capital provenzal, con capacidad para 6.000 personas, y en el que han actuado artistas de la talla de Bob Dylan, Prince, Pink, Eros Ramazzotti o Mylène Farmer.

Eurovisión Junior 2023

Sandra Valero lleva desde el domingo en Niza, donde el lunes se celebró la Ceremonia de Apertura en Le Negrasco. Desde entonces, ha estado coincidiendo con sus compañeros de edición, en varias fiestas que les han montado desde la organización.

También lleva toda la semana en la ciudad, y parece que como en casa, en ningún sitio: "Ayer estaba un poco mal de la voz, y me tuve que tomar una sopa. Lo normal en València son las sopas fuertes, con sabor y aquí era un caldito y yo digo: 'Me falta algo'".

Albania, Alemania, Armenia, Estonia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Ucrania son los otros países que participan en Eurovisión Junior, el mismo número que el año pasado. Estonia debuta y Alemania vuelve tras un año de ausencia, mientras que Kazajistán y Serbia se han retirado del festival.

España busca con Sandra Valero su segunda victoria en el festival infantil. Ganar en 2023 permitiría acoger el festival de 2024, en el que se cumplirán 20 años del primer trofeo para España, cuando María Isabel venció con 'Antes muerta que sencilla'.