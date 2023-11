Regale una 'postal desde el limbo', ayude a Proyecto Hombre

Mil novecientas obras de arte a precios de 40, 30, 20 y 10 euros, y a la venta durante tan solo cuatro días. Estas son las cifras de una nueva edición, la 13ª, de 'Postales desde el limbo'. La iniciativa, que busca recaudar fondos para Proyecto Hombre, se ha convertido ya en una cita obligada para muchos zaragozanos, que buscan en ella regalos para las cercanas fiestas navideñas. La muestra abre sus puertas al público este viernes y se clausura el lunes, y puede visitarse de 10.30 a 21.00, viernes sábado y domingo, y de 10.00 a 13.00 el lunes. Se celebra en el 4ª Espacio de la Diputación de Zaragoza.

"Parece que después de la pandemia hay mayor interés aún por participar y estamos viendo cómo cada vez más artistas quieren colaborar. En estos momentos tenemos expuestas 1.865 obras, pero aún nos están llegando algunas por correo", señalaba este jueves José Carlos Aguelo, presidente de la asociación Postales desde el Limbo. De hecho, esas casi 1.900 postales que se exponen y venden este año, todas ellas obras originales y únicas en formato de 13 por 18 centímetros, han sido realizadas por 700 artistas de 31 países.

'Postales desde el Limbo' es, como recuerda José Carlos Aguelo, una iniciativa de arte solidario en formato postal que nació en 2008 de la mano del Estudio Versus, que importó la idea de Nueva York y la adaptó a Zaragoza. Para llevarla a cabo, en 2017 se creó una fundación.

La mecánica de la venta es ya tradicional. El primer día, en el que llegan a formarse filas de público antes de la apertura de puertas, todas las obras se venden a 40 euros. Esa misma tarde, dos horas antes del cierre, se venden a 30 euros. Cada obra vendida se retira de la exposición. Al día siguiente se inicia la venta por esa última cifra y se baja el precio 10 euros dos horas antes de la clausura. El mecanismo se repite el tercer día y el lunes, fecha del cierre, las obras que sobreviven se venden a solo 10 euros. "En las últimas ediciones se han quedado sin vender unas 300 y hemos recaudado unos 18.000 euros. Ese dinero va íntegro al Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre", añade Aguelo.

En esta edición, el visitante puede encontrar obras de artistas conocidos y de amplia trayectoria, como Eva Armisén, Julia Dorado, Javier Almalé, Pepe Cerdá, Gejo, Lalo Cruces, Víctor Solanas, Fernando Martín Godoy, José Moñú, Lina Vila, Paco Simón, Ana Aragüés, Federico Contín, Javier lapuente, Prado Vielsa, Rosa Balaguer o Jorge de los Ríos; junto a la de otros más jóvenes. Pero la gracia del asunto está en que todas las obras van firmadas por detrás. Es decir, que el visitante tiene que adquirirlas solo por su estética, no por su autor, y a veces se producen confusiones: hay quien compra una obra pensando que es de un determinado artista, y después de adquirirla, al comprobar su firma, descubre que estaba equivocado. "Hasta que la obra no está pagada el comprador no sabe de quién es", subraya Aguelo.