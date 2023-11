El CDAN de Huesca retrasa otra vez sus pagos pero las instituciones garantizan la financiación

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca vuelve a tener problemas económicos. Un retraso en la recepción de la primera parte de la subvención del Gobierno aragonés impide afrontar gastos corrientes como la calefacción y el pago a tiempo de las nóminas de los seis trabajadores del museo, que gestiona la Fundación Beulas.

No obstante, las instituciones que sustentan el CDAN (Gobierno de Aragón,Diputación Provincial y Ayuntamiento de Huesca) aseguran que el centro no debería tener problemas económicos porque "las aportaciones comprometidas se mantienen y no corren peligro". Además, las tres administraciones confirman que existe consignación presupuestaria disponible.

El concejal del PSOE en Huesca y secretario en funciones del patronato de la Fundación, Ramón Lasaosa, hizo ayer público su "temor" por el futuro del CDAN. Señaló que hace más de tres meses que el ejecutivo autonómico tomó posesión "y nadie se ha puesto en contacto conmigo para conocer qué pasos se deben seguir" para la renovación de sus integrantes.

Lasaosa añadió que "pese a que la documentación se presentó a finales de junio, el CDAN no ha recibido la primera parte de la subvención del Gobierno de Aragón, que a estas fechas ya debería haber llegado". "Por tanto, no hay presupuesto para afrontar gastos como la calefacción y las nóminas de los empleados, a quienes debemos agradecer y reconocer su trabajo y su compromiso", apostilló.

Desde el Gobierno de Aragón precisaron que su aportación, al ser una ayuda pública de 130.000 euros, necesita la "oportuna justificación, que se produce a lo largo del ejercicio". "Aquellas instituciones que lo precisan pueden solicitar un anticipo de hasta la mitad del importe de la ayuda, pero la Fundación no lo pidió en su momento aportando la documentación oportuna, por lo que no pudo recibir dicho adelanto", explicaron.

Desde el departamento señalaron que en su reciente visita a Huesca la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, fue informada de que la Fundación no estaba afrontando algunos pagos. "El Gobierno de Aragón trata de acelerar al máximo el proceso de liberación de su ayuda y se calcula que antes de fin de mes la situación estará resuelta", dijeron.

Respecto a las críticas del concejal socialista por no convocar una reunión para renovar los miembros del patronato las mismas fuentes recordaron que "es el propio órgano de gobierno de la Fundación, de la que él es secretario en funciones, quien debe impulsar estos cambios ".

El CDAN, abierto en 2006, afrontó una situación parecida en enero de 2021. La falta de personal, la avería de la calefacción y la rotura de una tubería obligaron al director a cerrarlo. La crisis se solucionó con el cese de este y el centro pasó a depender del Museo de Huesca.