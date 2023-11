Aragón llora la muerte de Ánchel Conte, "un luchador infatigable que dignificó su lengua"

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia tras conocerse la muerte de Ánchel Conte, fallecido en la madrugada de este jueves en Almería a los 81 años después de un empeoramiento de la enfermedad respiratoria que padecía. Nacido en Alcolea de Cinca en 1942, ejerció como catedrático de instituto hasta su jubilación y ha sido una voz clave en la literatura moderna en aragonés.

Los mensajes, tanto en español como en aragonés, han destacado la labor de Conte, escritor, historiador y etnógrafo, en la defensa de la lengua aragonesa. El diputado en el Congreso por Chunta Aragonesista Jorge Pueyo lo ha definido como "un luchador infatigable que con su voz y su literatura nos mostró el camino para la recuperación y la dignificación del aragonés". "Después del juramento hablé con él, estaba feliz. Nunca reblaremos compañero", añade.

El Ayuntamiento de Alcolea de Cinca ha lamentado "la pérdida de nuestro ilustre escritor e historiador, que destacó por su labor de investigación y divulgación de nuestra cultura y lengua aragonesa". "Gracias por llevar Alcolea siempre en el corazón, te echaremos de menos, hasta siempre!", han señalado.

Mariví Broto, exconsejera del Gobierno de Aragón, ha escrito: "Te has ido, lloro. Querido Ánchel, una gran parte de lo que somos nos lo has dado tú". "No es un sueño, espérame que voy con la rosa de los vientos de tu palabra abierta", ha dejado en el exdiputado autonómico Nacho Escartín en la red social X (antes Twitter), añadiendo que el escritor fallecido es una figura imprescindible de la literatura contemporánea en aragonés, del compromiso con su lengua, cultura y sociedad".

La Academia Aragonesa de la Lengua ha comunicado "con mucha pena y gran dolor la triste noticia de la muerte de Ánchel Conte Cazcarro, académico y director del Instituto de Aragonés". La entidad recuerda en su página web que fue elegido por unanimidad para este cargo y que presidió los trabajos de Comisión de Grafía que llevó a la elaboración y aprobación de una ortografía normativa del aragonés, "un trabajo del cual se sentía muy orgulloso".

El Rolde de Estudios Aragoneses ha mostrado su pesar con unos versos del poemario 'E zaga o mar o desierto': Cayeron mis lágrimas en el desierto imposible apagar tanto fuego con tan mísero caudal y me fui con el corazón ardiendo como las arenas de Tadmur". "No dejaremos que caduque la voz de nuestra casa", añade.

El coordinador general y portavoz parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, Álvaro Sanz, ha manifestado "una tristeza infinita" tras conocer la muerte de Ánchel Conte, a quien se ha referido como "compañero, amigo y una figura irreemplazable de nuestra cultura y de la lucha por la libertad y los derechos". "Que la tierra te sea leve Ánchel, te vamos a echar mucho en falta", ha escrito.

El presidente de CHA y diputado en las Cortes autonómicas, Joaquín Palacín, ha señalado que este jueves es "un día triste para Aragón, ha fallecido Ánchel Conte. Durante su vida fue un referente en muchos temas y un gran poeta que trabajo para dignificar el aragonés. Soplo de aire fresco cuando llegó como profesor a Aínsa, donde cambio la forma de ver las cosas a una generación".

La Casa de Aragón en Madrid o la Academia de la Lengua Asturiana han mostrado asimismo sus condolencias por la muerte del escritor y defensor del aragonés. La editorial Xordica lo ha definido como "luchador infatigable, con su voz y su literatura comprometida devolvió la dignidad al aragonés y a la gente que lo hablaba".