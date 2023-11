Joaquin Phoenix y Ridley Scott, arropados por una infantería en la premiere de 'Napoleón'

Arropados por la “infantería y caballería napoleónica”, es decir, por un grupo de actores caracterizados, y con imágenes de la película en la fachada, así han sido recibidos en la Puerta de Velázquez del Museo del Prado Joaquin Phoenix y Ridley Scott este lunes en el preestreno de su película, 'Napoleón', en Madrid.

El primero de ellos en llegar ha sido el director británico, y lo ha hecho acompañado de su mujer Giannina Facio. Ambos sonrientes y amables han bromeado con los periodistas mientras posaban en la alfombra roja. “Soy muy diplomáticos”, decía el director.

Scott, famoso por sus cintas 'Alien', 'Blade Runner', 'Thelma y Louise' o 'Gladiator', ha confesado a los medios de comunicación estar “encantado” con que el preestreno de su película sea en el Museo del Prado: “¿Estáis bromeando? Me siento súper honrado de que el pase de la película se pueda hacer aquí. Adoro el arte y me encanta este sitio, no habría mejor lugar para presentar la cinta que este”, citaba el director quien reconoce haberse quedado “enamorado” del museo hace 10 años.

Minutos más tarde pasaba por la alfombra roja el protagonista de la historia, quien repetiría película con el británico veintitrés años después de rodar juntos 'Gladiator'. Con un traje negro y la corbata medio desabrochada, el actor sonreía ha captado la atención de todas las cámaras de la sala.

Asimismo, ambos han acaparado los flashes y la atención de las cientos de personas que les esperaba a las afueras del museo desde bien temprano esta tarde, y que no querían perderse esta cita. “Me encanta todo lo que hace Joaquin, es uno de mis actores favoritos”, decía a EFE una asistente sobre el ganador del Óscar a mejor actor por el 'Joker'.

Tras el posado en la alfombra roja y acaparar toda la atención de los periodistas, ambos han hecho un recorrido más amplio por las salas del museo en concreto por las pinturas de Goya, y que el resucitado emperador francés, en su primera vida no pudo conocer, ya que el Prado porque abrió en 1819, cuando ya había sido deportado por los británicos a la isla atlántica de Santa Helena, en el Atlántico, donde fallecería dos años después a los 51 años.

“El estreno de una película de un gran director, que se produzca en un sitio como es el Museo del Prado es la ocasión perfecta para dar vida a los cuadros de Goya que retratan los personajes históricos con los que Napoleón coincidió. Los Reyes a los que engañó, las guerras que produjo o la sublevación de las tropas españolas”, apuntaba a EFE Carlos Chaguaceda, jefe de comunicación del Prado.

Un conservador del museo les mostrará cuadros importantes como el retrato de 'Fernando VII con manto real', del mismo Goya, igual que dos escenas claves de la guerra de independencia como 'El 2 de mayo de 1808' en Madrid o 'La lucha con los mamelucos', entre otros.

Pocas veces se ha visto un despliegue cultural de tal calibre en el Museo del Prado y ninguno de los 400 invitados se quería perder este evento como la actriz Macarena Gómez, quien se ha metido de lleno en el personaje de la película al lucir un animado traje negro de chaqueta circus de estilo imperial; al igual del diseñador Palomo Spain.

También han destacado otras personalidades como Isabel Preysler, Fran Rivera, el actor Maxi Iglesias, Antonio Resines, el cantante Omar Montes o el presentador Risto Mejide, entre otros.