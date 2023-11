Sonsoles Ónega y Alfonso Goizueta firman en Zaragoza sus obras premiadas con el Planeta

Como viene siendo tradición, el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza ha organizado un encuentro con los dos galardonados del premio Planeta del año en curso. La vencedora, Sonsoles Ónega, y el finalista, Alfonso Goizueta, han congregado a un considerable número de personas en la segunda planta del centro comercial que tiene la firma en el Paseo de la Independencia. La popular periodista y el jovencísimo escritor han demostrado estar baqueteados en temas promocionales; han atendido a todo el mundo con cariño y gestos cómplices, para deleite general.

Goizueta (de la quinta del 99) es doctor en Relaciones Internacionales por el King’s College de Londres, donde se licenció en Historia y Relaciones Internacionales. Ha ganado 200.000 euros como finalista del Planeta por ‘La sangre del padre’; Parece aún más joven al natural, y asume que su edad sea siempre tema de conversación, pero el callo adquirido en las entrevistas y comparecencias que acumula desde el veredicto del premio más jugoso de la literatura mundial -sí, más que el Nobel- le vale para salir al paso del asunto con serenidad, aunque el último mes haya sido de locos. “Es normal que la edad llame la atención, pero eso no quita para que esté viviendo con orgullo un sueño. Comenzar mi carrera literaria así es un espaldarazo inmenso, la fuerza del Planeta para llevar el libro a todas partes es maravillosa".

Como lector, Alfonso Goizueta tiene muy clara su devoción. “Mi autor favorito es García Márquez, uno de los grandes de todos los tiempos. Sería iluso pensar que mi trabajo puede hacer sentir a la gente las cosas que sus libros me hacen sentir a mí; ahora me basta con que la gente que lea ‘La sangre del padre’ encuentre algo que le resuene de su vida, de su propio viaje interior. Eso me haría feliz: mi versión del realismo mágico”.

Don de gentes

Sonsoles Ónega cumple años (46) el 30 de noviembre. Ahora mismo es la autora del millón de euros, un título que compagina con el de rostro televisivo de masas. Lo del saber estar le sobra, y este sábado se desenvolvió a las mil maravillas en el contacto directo con la afición: la totalidad de los presentes llevaba la camiseta virtual del Sonsoles Team. Como ocurre en toda fila, hubo también sus momentos tensos del tipo “se están colando”, pero la cosa no pasó a mayores. “Le esperaríamos el rato que hiciera falta. Nos encanta verla en la tele y ya hemos leído el libro, es muy entretenido”, explicaban Trini y Elena, llegadas de Las Fuentes con sendos ejemplares en las manos listos para la rúbrica.

La cifra del galardón provoca todo tipo de envidias, hecho corregido y aumentado en un país que tiene este sentimiento como deporte nacional, pero la presentadora de Antena 3 no es una recién llegada a la vida pública. Tampoco a la literatura. “Mi condición de lectora, y también de escritora, se las debo a Miguel Delibes y ‘El camino’: Daniel el Mochuelo es el culpable de todo, acabé el libro a lágrima viva. Me hubiera encantado escribirlo, la verdad. Luego escribes aquello a lo que te dirige el propio destino, claro”.

Hablando de destino, ‘Las hijas de la criada’ tiene marchamo de base para un guión fílmico, ya sea cine o televisión. “Sí, ya han mostrado interés algunas productoras, pero todavía no hay nada en firme. Ya veremos. Si ocurre, perfecto. Lo que sí sé es que no pretendería involucrarme en este guión, sería como meter la mano en la masa de un bizcocho. Sí me apetecería estar de observadora, ver el proceso. Y oye, quizá tenga aquí mi máster en el futuro, si me echan de la tele, y pueda adaptar futuros libros propios o ajenos”.

El acto prosiguió sin sobresaltos entre zalamerías y loas lanzadas a ambos protagonistas, que expresaron su agradecimiento al entusiasmo mostrado por la masa lectora zaragozana y prometieron volver pronto.