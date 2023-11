El músico zaragozano Gabi Martínez, partícipe en dos Grammy Latinos

El guitarrista, compositor y productor musical zaragozano Gabi Martínez también estuvo presente en la ceremonia de los Grammy Latinos el pasado jueves en Sevilla. Martínez, estrecho colaborador del productor español afincado en Los Ángeles Rafa Sardina, también reside en la megalópolis californiana desde hace años. Tanto Sardina como él han trabajado ya para lo más granado de la música latina en una amplia diversidad de estilos, incluyendo al propio Enrique Bunbury. Martínez se llevó una doble alegría el jueves, por el decimonoveno Grammy Latino de Sardina y por la parte que le toca (en forma de diploma acreditativo de participación) en dos de los premios de la noche.

“Estaban nominados en diversas categorías dos discos en los que participé -explicaba este jueves Martínez desde Barajas, a punto de embarcar en el avión que lo llevaba de vuelta a Estados Unidos- y esos dos discos se llevaron dos premios de un total de cuatro nominaciones. Monsieur Periné se llevó el premio al mejor álbum alternativo por ‘Bolero Apocalíptico’: ahí grabé, produje y programé baterías electrónicas con Rafa Sardina. Por otra parte, Joaquina ganó como mejor nueva artista, y con ella grabé las guitarras de su último disco.

¿Por qué no tiene estatuilla Gabi Martínez? Es una cuestión de porcentajes. “Cuando no tienes un 51% de la autoría de un renglón concreto, se reconoce tu participación en el trabajo premiado, pero no te corresponde el gramófono y recibes diploma, que es mi caso. Evidentemente, la alegría de haber contribuido con tu trabajo a dos Grammy Latinos es otro gran premio. Ahora toca volver al trabajo, tengo grabaciones nada más llegar, aunque en navidades volveré a casa; por suerte, no me falta trabajo y espero que las cosas sigan así. Aunque soy guitarrista, cada vez me involucro más en otro aspectos de la producción, y me encanta componer”.