Lola Eiffel: "Me han censurado un espectáculo en Belchite"

La bailarina y coreógrafa vallisoletana Lola Eiffel (nombre artístico de Mar Espinilla) ha denunciado en sus redes sociales que el Ayuntamiento de Belchite le ha "censurado un espectáculo". Según la artista, a principios de año solicitó permiso al ayuntamiento para grabar en las ruinas un vídeo promocional de su obra ‘180836 Bernarda’, estrenada en octubre en Valladolid. Se trata de un espectáculo de tintes autobiográficos en el que ha coreografiado cómo el fusilamiento de su bisabuelo durante la guerra civil la ha marcado a ella y a su familia.

El rodaje del vídeo se desarrolló sin inconvenientes (también se usaron otras localizaciones, como las trincheras de la Ruta Orwell), y la obra estuvo en escena los días 6, 7 y 8 de octubre pasados en el Teatro Calderón de Valladolid.

En lugar de satisfacer la tasa que el Ayuntamiento de Belchite cobra por rodar en el pueblo viejo, Lola Eiffel propuso, y se le aceptó, un pago en especie: por un lado promocionando a Belchite allí donde se representara su ‘180836 Bernarda’; y, por otro, presentando una obra distinta, ‘La ruta del silencio’, en la localidad aragonesa el 26 de noviembre, en el marco de la programación del Día del Olivo. En principio estaba prevista una única representación pero finalmente la cifra se amplió a dos.

Se pusieron las entradas a la venta, se diseñó un cartel para anunciar la representación, incluso se había fletado un autobús desde Zaragoza con público que quería asistir al espectáculo. Sin embargo, hace unos días, y según el relato de la bailarina, el Ayuntamiento se enteró por una entrevista que le realizaron de que el espectáculo consistía en bailar en distintos puntos de las ruinas pero evitando la zona de El Trujal, el actual Monumento a los Caídos, construido sobre una fosa común en la que están enterradas víctimas de los dos bandos. Para la bailarina, esa negativa fue el detonante, días atrás, de que le anunciaran la cancelación de su obra.

"El espectáculo consistía en dar un pequeño paseo por todo el pueblo y bailar en algunos puntos, sin música –señalaba ayer Lola Eiffel–. Buscaba que el público percibiera el dolor que generan todas las guerras. Y no quería hacerlo en ese sitio concreto porque siempre ha sido un lugar de discordia. Allí solo se conserva una placa que hace referencia a las víctimas falangistas y creo que, para ser ecuánimes, la placa debería hacer referencia a los dos bandos, cumpliendo la Ley de Memoria Histórica. Yo bailo por la paz, mi decisión de no hacerlo en ese lugar era por evitar conflictos".

"Lo que han hecho ha sido censurarme un espectáculo que era completamente apolítico y que quería rendir homenaje al pueblo de Belchite. Ya está bien de que censure a los artistas", añadía.

Por su parte, el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, negaba ayer con rotundidad la versión de Lola Eiffel. "En Belchite no se ha censurado nunca una obra escénica, ni esta corporación ni las anteriores -subrayaba-. Pero aquí se trabaja por la memoria y por la paz, y no entendemos que se defienda la memoria de unos y no la de otros. Estamos en defensa de todas las víctimas". Con sus palabras, daba a entender que el espectáculo, a su juicio, no era ecuánime en su trato a las víctimas.

Y añadía: "Nuestro pueblo no va a servir de trampolín político a nadie, ni a una ideología u otra. De la misma manera que ya hace tiempo se negó a gente de cierta ideología el uso de Belchite (en referencia a los nostálgicos del franquismo), no vamos a tolerar nunca que nadie venga a pisotear una ideología u otra. En el Auntamiento estamos tranquilos y contentos de la labor que se está haciendo en defensa de la memoria y de la paz. Belchite se ha caracterizado por su imparcialidad".