Eli Roth: "Acabar bañado en sangre en el rodaje me da mucha energía"

El director, productor y actor Eli Roth (Newton, Massachusetts, 51 años) ha contagiado al público su pasión por el género de terror desde que filmó 'Hostel'. Este viernes estrena en España 'Black Friday' basado en su falso tráiler de 'Grindhouse Double Feature' (2007). La película se titula en inglés 'Thanksgiving' (Acción de Gracias) y la protagoniza Patrick Dempsey. Roth escribió con Jeff Rendell el guion sobre un misterioso asesino que aterroriza Plymouth, Massachusetts, el lugar de nacimiento de la fiesta norteamericana por excelencia.

-¿Por qué una historia sobre el Día de Acción de Gracias?

-Es un viernes negro que termina en tragedia en el mismo lugar donde nació esta infame festividad. El concepto original surgió cuando Jeff Rendell, mi mejor amigo, me contó la idea. Ambos crecimos en Massachusetts viendo todas las películas de terror navideñas. El de Acción de Gracias es allí el día más importante del año. Hay hasta un desfile y dos aldeas recreativas de pioneros a las que va mucha gente. Hemos querido dedicar a ese día una película de terror.

-¿Había un vacío en el cine de terror para el Día de Acción de Gracias?

-En efecto. A Jeff y a mí nos parecía que había demasiadas películas de terror navideñas y quisimos hacer una dedicada al día más importante del año en EE UU. Soy judío y las películas navideñas no significan nada para mí. Crecer en Massachusetts te obliga a entender lo que fue el Día de Acción de Gracias. Por eso hemos rodado un filme donde se decapita a alguien disfrazado de pavo y que corre como un pavo con la cabeza cortada. Desde niños teníamos esa escena en la cabeza.

-Hizo películas de terror antes. ¿Cómo se siente al cumplir un sueño de la infancia?

-Ha sido una experiencia increíblemente personal y conmovedora. Jeff es muy inteligente. Trabajó en negocios de antigüedades, algo que no tiene ninguna relación con el cine, pero es un genio cuando se trata de películas. Fue genial que otras personas también supieran verlo. Cuando Patrick Dempsey leyó el guión le dijo a Jeff: «eres un escritor increíble. Este es el mejor diálogo que he leído, porque no parecen personajes de película». Jeff no pertenece al sistema de los estudios de Hollywood y se le ocurren los personajes y los diálogos de forma natural, divertida y sin artificios. Ha sido muy especial rodar este filme, trabajar duro y disfrutar de la compañía de mi mejor amigo.

-¿Cómo consiguió al hombre más sexy del mundo para protagonizar su película?

-Patrick Dempsey es un gran actor. Un hombre sensible que lleva muchos años trabajando y ahora vuelve a este género. Nadie mejor que él para protagonizar un filme dedicado a un terrorífico Día de Acción de Gracias.

-Rodó el falso tráiler de 'Acción de Gracias' en 2007 como parte de 'Grindhouse'. ¿Siempre quiso convertirlo en un largo?

-Siempre tuve la idea de hacer este largo y el falso tráiler fue un vehículo para probar cómo podíamos hacerlo y ver si generaba suficiente interés. Cuando Quentin Tarantino me ofreció rodarlo, me dio la oportunidad de empezar el guion. Tardé más de una década en conseguir rodar el largo, pero estoy feliz por haberlo conseguido. Nos liberó situar la acción en los 80, porque se supone que 'Acción de Gracias' fue una película rodada en 1980 y que el día de su estreno la gente estaba tan horrorizada que todas las copias se retiraron de los cines y se ordenó su destrucción. Cada huella fue destruida. Nada existe, excepto una copia que sobrevivió en los rincones más oscuros de internet, y este es el reinicio del filme en 2023.

-¿Lo más difícil fue escribir el guion?

-Sí. Antes de tener la idea, vivimos obsesionados tratando de conectar el tráiler con el guion. Estábamos escribiendo una versión de 90 minutos del tráiler. Pero sabíamos que no iba a producirse, así que nos fuimos a los 80. Este filme no es una parodia. Es una verdadera película de terror, y esa fue siempre la intención. Tomamos las ideas que nos gustaban del tráiler, las mezclamos con ideas de nuestra infancia y metimos nuestros títulos favoritos: 'My Bloody Valentine', 'Víspera de Todos los Santos', 'Noche de Paz', 'Noche de Muerte'.

-Dijo que un director de cine de terror no ha hecho tu trabajo si no regresas a casa cubierto de sangre de pies a cabeza.

-Lo dije antes de comprarme ropa de marcas italianas (se ríe). Dicho esto, todavía vivo según esa premisa, a pesar de que mi esposa es italiana y definitivamente me ha ayudado a mejorar mi estilo. Cuando estoy en el 'set' dejo mi atuendo en una caja que dice que es la ropa de Eli. Y es la única ropa que uso en el rodaje. No quiero preocuparme si se destroza. Cuando hay escenas de sangre, siempre acabo bañado en ella. Y me pongo pegajoso. Y me ensucio. Eso me da mucha energía.

-Todas las películas dedicadas a un día festivo comienzan con una tragedia. Luego, pasa un cierto tiempo y todas las personas relacionadas con la tragedia son asesinadas.

-No se trata de representar una tragedia, sino de abordar un tema: la comercialización de la Navidad se ha extendido a una festividad dedicada al agradecimiento. Pero al tiempo existe una conciencia real de que el día de Acción de Gracias tiene que ver con el colonialismo. Hay una verdadera reacción popular contra esta festividad porque agradecemos el día en que masacramos a todos los nativos americanos y tomamos sus tierras. Abordamos en la película esa perversión. Ese matiz entre 'Viernes Negro' y colonialismos es un territorio rico y fértil para hacer una gran película de terror.