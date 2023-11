Actores con y sin discapacidad reflexionan en el Teatro Olimpia sobre la normalidad

Creatividad y Diversidad. Es lo que ofrece el cuarto festival Diversario, un espacio de encuentro en tono a la cultura inclusiva, organizado por la Coordinadora de Asociaciones de Discapacitados (Cadis) de Huesca entre el 15 y el 19 de noviembre. Uno de los platos fuertes llega el sábado al Teatro Olimpia, donde ya están casi agotadas las entradas. El espectáculo, titulado 'Lo normal', está dirigido por Alfonso Palomares y reflexiona sobre el significado de la normalidad, con una veintena de actores salidos de un casting abierto a los ciudadanos, un elenco donde hay personas con y sin discapacidad.

La feria se ha inaugurado este miércoles en la Diputación de Huesca con la presencia de autoridades locales y provinciales. El programa arranca mañana y además sale de la ciudad para representar en Ayerbe una obra creada durante el taller de teatro social a partir de vivencias. Por la tarde, en la Catalítica, habrá una Jam Session, un encuentro de música y poesía en colaboración con el Círculo Artístico Oscense.

El viernes la jornada se abre con un encuentro de experiencias en torno al arte, la creatividad y la discapacidad en la Diputación, que incluye cinco experiencias en primera persona. En el Centro Cultural Manuel Benito Moliner se presentará la obra 'Rodem?' de la compañía Lola Boreal, que cuestiona la visión de los usuarios de silla de ruedas, una tierna historia de amor con un humor ácido.

Y el sábado, en el mismo espacio, el laboratorio de danza de Down Huesca desarrollará una creación coreográfica. Y en el Olimpia se representará el espectáculo teatral dirigido por Alfonso Palomares. La clausura correrá a cargo el domingo del Coro Arcadia y el rock de la Remos Band, que llega desde Benasque.

Sara Comenge, presidenta de Cadis, espera que el encuentro sirva para la promoción de las personas con discapacidad y Huesca se convierta en un punto de cultura inclusiva.

El festival lo dirige Elena Gómez Zazurca, quien se ha referido al caleidoscopio que brindan las artes escénicas y la música para "la reflexión y el roce". De la programación multidisciplinar ha destacado la representación de 'Lo normal'. "Trata sobre qué consideramos normal, en un espectáculo a la vez divertido y emotivo. Empezó de forma más humilde pero se ha hecho una bola de nieve. Incluso hay un documental y lo queremos exportar para llevar esta cultura inclusiva a otros públicos y otras localidades".

Una imagen de todos los participantes en la jornada inaugural de Diversario. Cadis

Del espectáculo ha dado detalles su director, Alfonso Palomares, acompañado de una de las actrices aficionadas, Pilar Torres. Al casting se presentaron más de 60 personas, con y sin discapacidad. "Lo más complicado fue seleccionar a 22, algunos son niños y hay una persona de más de 70 años. Nos quedamos con un equipo fantástico y hemos estado trabajando desde mayo", ha explicado Palomares. El espectáculo reflexiona sobre qué significa es ser normal. "Visto de cerca nadie es normal, da igual que tengas discapacidad o que no la tengas. Es un espectáculo pensado para el público. No es una obra de teatro ni un vodevil sino una propuesta que se basa en la fuerza del grupo".

Pilar Torres ha explicado que el director "ha sacado lo mejor de nosotros, algo que no era fácil porque somos un grupo muy diverso en cuanto a edades y discapacidades. Estoy yo, que soy ciega, hay gente con silla de ruedas y otros que no tienen discapacidad pero tienen sus cosas". Para ella ha sido "una oportunidad, me he sentido actriz". Confía, ha bromeado, "en no caerme del escenario".

Al acto de inauguración de Diversario ha asistido la alcaldesa, Lorena Orduna. "Apoyamos estas acciones porque Huesca es diferente en la accesibilidad y la inclusión", ha mencionado, diciendo que la agenda de estos cuatro días intensos pone en valor la relevancia del proyecto de Huesca Inclusiva. Por su parte, Sandra Usón, delegada de la Fundación la Caixa en Aragón, ha alabado la labor de Cadis, cuyo proyecto de innovación apoya con 50.000 euros.