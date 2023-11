'Aragón, tierra de jota', una gala para reivindicar la pujanza del folclore aragonés

La jota aragonesa tiene una cita con los zaragozanos el próximo 25 de noviembre en la sala Mozart. El Gobierno de Aragón ha organizado una gala, 'Aragón, tierra de jota', que reunirá en la sala Mozart a la mayoría de los grandes campeones de canto y baile de los últimos años. "La jota es una de nuestras grandes apuestas culturales -ha señalado este martes el director general de Cultura, Pedro Olloqui- porque es el símbolo más universal y compartido de todos los aragoneses. Y queremos desmostrar que la jota es moderna porque quienes la cantan y la bailan son modernos".

"La gala irá seguida de otras en Huesca y Teruel, y se enmarca dentro de los actos de apoyo a la candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad -añadía Olloqui-. Cuenta con músicos como Sergio Aso, Pepín Banzo y Alberto Gambino, bailadores como Carlos Gil y Alicia Guerri y, en el apartado de canto, vamos a reivindicar la jota con voz de mujer, con cantadoras como Inés Martínez, Ángela Aured y Lorena Larrea. La gala cuenta con el soporte intelectual de Antón Castro y José Luis Melero.

"La jota es cultura popular -añadía José Luis Melero, escritor, bibliófilo y estudioso de la jota. Yo procedo de la alta cultura, no soy bailador ni cantador, pero siempre he creído en que defender la jota aragonesa es defender la jota popular al lado de la alta cultura. No sé por qué no se puede escuchar a Oto a la vez que a Mahler, o leer antiguos cancioneros a la vez que una obra de Marcel Proust. Grandes intelectuales españoles apostaron por el flamenco a principios de siglo y en los últimos tiempos estamos asistiendo al apoyo de los intelectuales a la jota, que está a la altura de cualquier arte".

Aunque el espectáculo va a conceder gran protagonismo a las mujeres, en el cartel va a haber más estrellas aparte de las citadas. "La propuesta nació con la idea de pluralidad, de devolver la jota al pueblo -aseguraba Sergio Aso, director musical de la gala-. En el espectáculo va a haber ocho músicos excepcionales y vamos a llevar al escenario todo tipo de jota. En canto, Lorena Larrea es la máxima figura actual, ganadora del Extraordinario y del Jesús Gracia, Inés Martínez ha ganado dos Extraordinarios y Ángela Aured tres. En baile, Carlos Gil y Alicia Guerri son grandes figuras de los últimos años, pero también participarán en la gala Somerondón y Baluarte Aragonés. Vamos a tener además algunos toques de humor, sin caer en el baturrismo, y es que la jota no está reñida con lo divertido".

Además, en el apartado de canto, intervendrán también Beatriz Bernad, Lorena Margalló, Jorge Lanzuela, Julio Bellido, Javier Badules, Javier Soriano y Vicente Olivares.

En la presentación de la gala ha participado Lorena Larrea, que ha ganado dos veces el Extraordinario y el año pasado obtuvo el Premio Centenario Jesús Gracia. "Para los cantadores y bailadores es un placer participar en galas como esta -señalaba-, en la que el público, además, podrá disfrutar de diferentes estilos y formas de expresar la jota. Ojalá esta tipo de iniciativas sean sostenidas en el tiempo".

Las entradas para el espectáculo, que será presentado por Pepín Banzo y que cuenta con la colaboración de HERALDO, son gratuitas y pueden conseguirse a partir de este miércoles en las páginas web entradas.ibercaja.es, heraldo.janto.es y en las taquillas del Auditorio.