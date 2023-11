Nueva música de los aragoneses Elem, The Kleejoss Band, Álex Garber y The Bronson

Las novedades discográficas aragonesas en los entornos del pop y el rock viven esta noviembre un intervalo muy prolífico. Ya sea por la vía del estreno o por la presentación en directo de los materiales recién horneados, lo cierto es que el mes anda movido. The Kleejoss Band, Álex Garber (antes Álex Hyde), The Bronson y Elem (a dúo con Pecker) muestran sus poderes, ya sea en una línea continuista o dando una vuelta de tuerca a sus propuestas.

Los zaragozanos The Kleejoss Band, con una década de historia a la espalda, sacaron en septiembre ‘Afortunado’, avance de su séptimo disco, ‘Porvenir’, que salió el pasado 27 de octubre. Lo presentarán dentro de una semana, el próximo sábado, en el Rock&Blues Café (Cuatro de Agosto, 5-7. 21.00, 15 euros). Luis Kleiser (voz, guitarra) y Joss Mayoral (batería), en la nave desde el principio, llevan ya unos cuantos años secundados por Andrés MacMalo (guitarra) y Nacho Prol (bajo). Los 11 temas de ‘Porvenir’ no se desvían de la marca de la casa: rock sureño con el blues en las venas, en la línea de The Black Crowes, impecable en la factura y tallado para crecer en directo.

Cambio de piel

No es un caso tan raro, pero sí atípico en la escena local. Álex Hyde (Alejandro Elías en el DNI, con raíces en la localidad turolense de Loscos) relanza su carrera con cambio de nombre. La razón no es religiosa, ni estética, sino rupturista con su pasado musical. Este viernes 10 de noviembre vio la luz el epé ‘Vida stereo’ de Álex Garber, homenaje tácito del exlíder de Mr. Hyde a la banda argentina Soda Stereo, de la que versionó ‘En la ciudad de la furia’.

Garber se define como solista eléctrico; de sus sonoridades previas conserva cierto aire melancólico, mezclado con un punto de oscuridad y guitarras deudoras de Johnny Marr (Smiths), la banda mexicana Fobia o los donostiarras La Dama se Esconde.

Elem con Pecker y Álex Garber. J.S.M./A.O.

En lo tocante a Elem, y nuevamente con Manuel Cabezalí (Havalina) al timón de la producción, la pianista, cantante y compositora zaragozana lanzará este viernes 17 de noviembre el tema ‘Me iré’, una hermosa balada; esta vez, además, ha mirado a Huesca para buscar réplica a sus estrofas y empaste a sus puentes y estribillos con Pecker.

El resultado es una alianza que suena tan natural que parece cantada una futura repetición, además de apariciones de ambos en los recitales del otro. Una suerte de ‘Ana Torroja meets Aleks Syntek’, igual de afinada y tierna que aquella ‘Duele el amor’, pero actualizada y más onírica que azucarada. No llega a empalagar: todos los implicados han tenido el buen gusto de rebajar el dulzor a tiempo. El próximo álbum queda para un poco más adelante.

Vuelve el desparrame

Un buen día, con su ídolo Charles Bronson como emblema, apareció en el horizonte local esta banda que decidió adoptar el apellido del indómito actor en el nombre colectivo y en los individuales de cada uno de sus miembros.

De eso hace algo más de una década. The Bronson anuncia nueva canción para el 24 de noviembre: tan solo hay que esperar dos semanas para disfrutar de ‘¡Vamos a despegar!’ coproducida por la banda y DJC &Spi. Curiosidad: la portada del tema y el videoclip que lo acompañará han sido creados por inteligencia artificial. El tema es de creación humana, y en los conciertos tocan ellos: muy bien, además.