Meater 2 Pro, análisis: el pinche digital con forma de pincho se renueva y se estiliza

La tecnología se ha convertido en una aliada imprescindible en nuestras actividades diarias, y la cocina no es una excepción. Robots de cocina y freidoras de aire son solo algunos ejemplos de cómo la innovación tecnológica está redefiniendo nuestras prácticas culinarias. En esta vanguardia tecnológica, los termómetros inteligentes han marcado un antes y un después en la forma en que cocinamos y monitoreamos nuestras recetas.

Entre estos dispositivos, el Meater se destaca como un pionero, y su última versión, el Meater 2 Plus, llega con mejoras significativas que prometen revolucionar aún más el espacio culinario, aunque esto viene con un precio acorde a su avanzada tecnología.

El Meater 2 Plus se presenta con un diseño renovado y refinado, siendo un 30% más delgado que su predecesor. Esta elegante reducción en su diámetro no solo mejora la estética, sino que también amplía su versatilidad, permitiendo su uso en cortes de carne y pescado más finos. La simplificación a una única pieza de acero inoxidable con una delgada banda de zirconio, un material cerámico reconocido por su extraordinaria resistencia al calor y al choque térmico, es un testimonio de la evolución en su diseño y funcionalidad.

Este rediseño no solo aporta una mayor resistencia y durabilidad, sino que también confiere al Meater 2 Plus una capacidad sin precedentes para soportar condiciones extremas de calor.

En efecto, el MEATER 2 Plus establece nuevos estándares en la industria, al ser capaz de soportar temperaturas internas de hasta 105 grados centígrados en la carne, mientras que en su entorno puede resistir hasta los 500. Esta impresionante tolerancia al calor lo convierte en el termómetro inalámbrico líder en resistencia térmica, ideal para asados y cocinas de alta temperatura.

El Meater 2 Plus es un 30% más fino que su predecesor

Además, su resistencia al agua lo dota de una polivalencia increíble, permitiendo su uso en una variedad de métodos de cocción y facilitando su limpieza, ya sea a mano o en el lavavajillas. Estas características lo consolidan no solo como un instrumento de precisión, sino también como un compañero durable y adaptable para cualquier entorno culinario.

La facilidad de uso del Meater 2 Plus es uno de sus atributos más destacados. El proceso comienza con la intuitiva aplicación disponible para dispositivos Android e iOS, que guía a los usuarios a través de pasos sencillos y claros. Esta accesibilidad democratiza la cocina de precisión, permitiendo que tanto chefs profesionales como aficionados a la cocina puedan introducir el termómetro en una variedad de alimentos, desde grandes cortes de carne para barbacoas hasta pescados y platos de cocción lenta.

Lo que distingue al Meater 2 Plus es su avanzado sistema de monitoreo. Equipado con cinco sensores y la tecnología Smart Temp Multisensor, ofrece un nivel de control meticuloso sobre la temperatura y el grado de cocción, llegando a precisar incluso las décimas de grado centígrado. Este grado de precisión, que podría considerarse casi excesivo para el cocinero casual, es un sueño para los chefs profesionales que buscan la perfección en cada plato.

Sin embargo, su diseño y funcionalidad no excluyen a los entusiastas de la cocina en casa, quienes también pueden disfrutar de la experiencia de cocinar con una herramienta de nivel profesional.

La incorporación de las 'masterclass' por parte de la compañía en la nueva generación del Meater 2 Plus representa un valor añadido significativo. Estas clases de cocina están diseñadas para chefs de todos los niveles, desde aficionados hasta profesionales, ofreciendo una oportunidad de aprender y experimentar con nuevas recetas. Lo que hace especial a las 'Masterclass' es que están adaptadas para maximizar las capacidades del MEATER 2 Plus, enseñando a los usuarios no solo técnicas culinarias, sino también cómo aprovechar al máximo su termómetro digital inteligente. Esta sinergia entre hardware y educación culinaria no solo enriquece la experiencia de cocina, sino que también potencia la curva de aprendizaje de los usuarios, permitiéndoles sacar el máximo partido a su inversión en la tecnología de cocina.

En conclusión, el Meater 2 Plus, con un precio de 130 euros, se posiciona como una herramienta atractiva para aquellos que están introduciéndose en el mundo de los gadgets culinarios. Aunque sus mejoras y características avanzadas pueden no justificar una actualización para los propietarios del modelo anterior que aún funcione bien, los nuevos usuarios encontrarán en el Meater 2 Plus un dispositivo de mayor precisión, más delgado y, por lo tanto, más versátil. La adición de las Master Class ofrece un valor educativo y lúdico, enriqueciendo la experiencia de cocinar.

Sin embargo, el MEATER 2 Plus se recomienda principalmente para entusiastas de la cocina que buscan precisión extrema y desean lograr el punto de cocción perfecto en cada plato, lo que justifica su precio para este segmento de usuarios.