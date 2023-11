Adiós a Matthew Perry, en un funeral íntimo con presencia de sus amigos de 'Friends'

Una semana después de su inesperada muerte, a los 54 años, Matthew Perry ha sido despedido en una íntima ceremonia a la que tan solo han acudido una veintena de personas, entre las que no podían faltar sus compañeros de la serie 'Friends'.

El popular actor ha sido enterrado en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles (California), un cementerio localizado en uno de los lugares que mejor conocía, en las cercanías de los estudios Warner Bros. Se trata del mismo emplazamiento en el que también reposan los restos de otras leyendas del mundo del mundo del 'star system', como Michael Jackson, Paul Walker, Clark Gable, Humphrey Bogart o Walt Disney.

Según ha recogido el portal TMZ.com, sus compañeros en 'Friends', convertidos en grandes amigos con el paso de los años, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc, han acudido a despedir a Perry y mostrar sus condolencias a la familia por esta triste pérdida.

El propio actor reconocía en sus memorias, 'Friends, Lovers and The Big Terrible Things (Amigos, amantes y aquello tan terrible)', que ellos fueron su mayor apoyo a la hora de enfrentarse a sus problemas de adicción al alcohol y las drogas. “Siempre fueron pacientes y comprensivos conmigo. Nunca me dejaron solo. Éramos como los pingüinos, cuando uno se sentía enfermo o herido los otros lo respaldaban”, relató Perry.

Y hoy esos pingüinos han querido estar presentes en su adiós. Como tampoco quisieron dejar de rendirle homenaje tras conocer su fallecimiento, en un comunicado conjunto en el que aseguraban estar "devastados por la pérdida de Matthew”. Una nota en la que pedían privacidad y respeto, a la vez que recordaban que "hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un tiempo para llorar y procesarlo”.