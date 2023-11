Luis Alegre y la memoria de Carlos Saura devuelven a la reina Letizia a Tudela

No son palabras al viento, al cierzo o a la lluvia: cuando de cine se trata, casi todo lo que toca Luis Alegre (Lechago, Teruel, 1962) se convierte en oro, en éxito o en un acontecimiento. Lo vemos con el ciclo ‘La buena estrella’ en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, con llenos absolutos; en su colaboración con los festivales de Málaga y de Melilla, en sus colaboraciones con Ángels Barceló, Yolanda Flores y Radio Zaragoza, y se percibe, muy especialmente, en su núcleo asombroso de amistades. Hasta Kate Winslet ha sentido curiosidad por él y lo recordaba con cariño tras un contacto muy pasajero.

Y se ve de modo increíble en el Festival de Cine de Tudela, de Ópera Prima: desde hace tres años consigue que la reina Letizia, gran cinéfila, acuda a los diversos homenajes que se hacen y los encuentros con los escolares. Hace dos años, en 2021, Letizia Ortiz se desplazó a Tudela para honrar la memoria de Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y Fernando Fernán Gómez; el año pasado hizo lo propio para recordar a su vieja amiga Pilar Miró y para acompañar a los tudelanos, que se implican y salen a la calle pletóricos de orgullo y felicidad, y a su hijo Gonzalo Miró, con Luis Alegre y las autoridades navarras de anfitriones, encabezadas por la presidenta de la Comunidad, María Chivite.

Hoy, a las 12.30, la reina Letizia repitió la visita, en este caso para honrar la memoria de ese cineasta eternamente joven que fue hasta su muerte a los 91 años Carlos Saura Atarés (Huesca, 1932-Madrid, 2023). Hasta allí se trasladó la última compañera de Saura, la actriz y fotógrafa y directora Eulàlia Ramon, con quien vivió alrededor de 30 años y con quien tuvo a su hija Anna, que ejerció en sus últimos años de productora de su padre Al acto, en el interior de los Cines Moncayo, asistieron cinco actrices que habían trabajado con Saura: Ana Torrente, Ingrid Rubio, María Luisa San José, Maite Blasco y su compañera, que dijo -tal como han recogido Europa Press y otras agencias- que "después de 30 años de convivencia, la mitad de mi vida, nuestra hija Anna, siete películas e infinidad de vivencias debo agradecer a la vida el habernos encontrado".

Agregó: “Ese ser tan peculiar, buena persona, curioso, trabajador incansable, como le gustaba llamarse, ingenioso, tímido y dicharachero, bromista, con una ironía muy refinada. Ese niño grande que disfrutaba de la vida desde el primer rayo de sol del día”, que era Carlos Saura. Como si hablase con él, ante la Reina, las autoridades, sus compañeras actrices y el público, manifestó: “Has sido, eres y seguirás siendo siempre una gran inspiración, no solo por tu gran obra y tu gran legado cultural, sino por tu manera de querer y de estar en este mundo”.

La reina Letizia le ofrece un recuerdo a Eulàlia Ramon, actriz, cineasta y fotógrafa, y compañera de Carlos Saura durante 30 años. Efe/Carlos Diges.

Por su parte, Luis Alegre, que estuvo muy cerca de Carlos Saura y Eulalia Ramon en los últimos tiempos y que se ha erigido en uno de los motores de algunos homenajes, dijo: “De todos los seres humanos que he conocido, Carlos es el que ha estado más cerca de la muerte soñada. A los 91 años, con una lucidez intacta, con plena actividad hasta última hora, arropado por el afecto y la devoción, se fue dejando un legado impresionante”. Apostilló, entre otras cosas, que una película como ‘La caza’ servirá para “para entender la España del siglo XX”.

También tuvo palabras de gratitud y de reconocimiento hacia su buena amiga la Reina Letizia, con quien comparte cinefilia: “Es muy bonito advertir de qué modo Tudela y este festival tan humilde se benefician de su sensibilidad y su insobornable compromiso con la cultura, la educación y los jóvenes -confesó-. El primer año le declaré nuestra gratitud infinita. El segundo, que nunca olvidará que en Tudela tenía su casa siempre abierta. Este año, le confieso que nos ha generado adicción, ya no podemos pasar sin usted”, le dijo, a la vez que se preguntó en alta voz: “¿Cómo se puede ser tan maja?”.

La reina Letizia saluda al público congregado a la entrada del Festival Ópera Prima, que este viernes ha homenajeado en Tudela (Navarra) a Carlos Saura. EFE/ Jesús Diges Jesús Diges

La poeta Aitana Monzón (Tudela, 2000), que hace su doctorado en Zaragoza y forma parte de la generación de jóvenes poetas navarro-aragoneses como Celia Carrasco y Omar Fonollosa, ha vivido una mañana muy singular. “Vivo justo detrás de los Cines Moncayo. Decidí ir y en el último momento cogí mi poemario ‘La civilización no era esto’, que recibió el IV Premio Espasaes Poesía. La reina Letizia pasó muy cerca y se lo ofrecí: se paró, me preguntó si el libro era mío, mi edad, algunas otras cosas, y me pidió que se lo dedicase. No llevaba bolígrafo, pedí uno, y fue tan amable y elegante que regresó atrás, antes de acceder al cine, para cerciorarse que le llegaría el libro dedicado. Fue todo una detalle y una bonita sorpresa”, dice la poeta y colaboradora en temas artísticos en ‘Artes & Letras’ de HERALDO.

A Aitana Monzón le llamó la atención cómo Letizia quiso saludar a todo el mundo. Y a ella también le resultó simpático que un panadero de Ablitas, Alfonso Baigorri, hubiese preparado una barra de pan con el lema ‘Leonor 18’. También le regalaron unos pendientes y una foto de la Familia Real en 3D. Luis Alegre decía el pasado año a propósito del amor al cine de Letizia Ortiz, dice que atesora una cinefilia completamente desatada. Matizaba: “Es una cinéfila ‘pata negra’, de alta calidad. Y le encanta todo lo relacionado con el cine, y ella simpatiza con esta propuesta”. Como se ha visto hoy y como se vio en la entrega de los Premios Nacionales en Zaragoza también es una apasionada de los buenos libros.