Andrés Suárez: “Ahora mismo veo en la música mucha unión, menos estupideces”

Su música es una invitación al optimismo. Además, usted fundamenta ese matiz.

Este disco y esta gira va de eso, de reivindicar la vida, que no deja de ser un continuo viaje de ida y vuelta. Somos supervivientes y lo veo como un privilegio; por eso lo expreso en el escenario con alegría, humor y, en esta ocasión, un formato más agradable comparado con el de mi anterior visita.

¿En qué sentido? ¿Cosas de la pandemia?

Bueno, con el disco previo no hubo manera de viajar mucho ni presentarlo en condiciones; ya sabes, aquello que todo el planeta sufrió y que no queremos ni recordar, por razones comunes a todos y también individuales, ya que cada cual pasó lo suyo. Aquellos concierto acústicos a la fuerza, con distancia… no podía mover 19 personas, como ahora, ni tres furgonetas de material hasta los topes. Tengo conmigo a Pablo Cebrián y seis grandes músicos sobre el escenario, una producción ambiciosa y mucha música, es lo que nos queda.

El cierre de su anterior gira fue en Zaragoza. ¿Qué recuerda de aquel concierto?

Claro, en las Esquinas. Lo pasamos muy bien, la gente se entregó, lloramos y reímos. Y volver ahora a una ciudad como Zaragoza, que tan bien me ha tratado, en una sala espectacular como la Mozart, es una maravilla. Impone, pero sé que voy a estar arropado por el público.

Usted tiene gestos con sus fans que llaman la atención. Una vez se apareció en la provincia de Zaragoza, a la vera del Moncayo; lo hizo por un simple reto de internet, y grabó un vídeo de su tema ‘Una noche de verano’ allá.

Sí, Lituénigo, Clara envió una foto en nombre de su asociación cultural para mostrarme lo bonito que era, y me traje ese tesoro de imágenes. Tenemos un país increíble; además, te recuerdo que soy gallego y en mi tierra nos gusta el buen comer, así que cuando además me ponen maravillas en la mesa, imagínate. Más que seguidores, lo que tengo es una familia.

¿Recuerda su primera incursión artística en Aragón?

Pues sí, toqué en un bar de Zaragoza hace 18 años, estaba lleno de mesas de billar, me trajo un promotor llamado Toño. Toqué para tres personas. Qué te digo... si no sabes lo que es cantar para los camareros y el de seguridad, no entiendes este oficio. Ahora lleno recintos y eso hay que saber valorarlo, recordar de dónde vienes y estar listo para darlo todo. Me cuido, me cuidan y hago mi trabajo lo mejor que puedo.

¿De dónde saca esa energía y buen rollo que le caracteriza? No se le pilla a usted en un renuncio.

Soy hijo de sanitaria, imagínate lo que transmite mi madre, lo que trabajó en la pandemia. La canción ‘Valiente’ se la dediqué a Blanca, una chica joven con dos hijos que tiene Parkinson y me manda memes para que me ría. Yo pasé aquello en casa, con la nevera repleta, haciendo música. Me pagan por hacer lo que amo. ¿De qué me puedo quejar? Esa gente valiente me motiva, me carga las pilas.

Usted no entra en el esquema del artista vanidoso, del competidor fiero. ¿Eso de los duelos entre artistas es un esquema gastado?

Más que gastado, aburrido. Los compañeros me cargan las pilas: ahora mismo veo en la música mucha unión, menos estupideces, menos choques de ‘likes’ y seguidores, aunque entiendo la importancia que tienen. Cada vez hay más duetos, colaboraciones, giras y discos compartidos. Hago música contigo, no contra ti. Así ha sido con El Chojín, Funambulista, Nach, Valeria Castro, así fue con Pablo Milanés.

Trascender del esquema que proyecta uno mismo es divertido.

Yo tengo mis dejes, mi estilo, imagina que siempre voy del re al sol y hallo de pronto a alguien que me sugiere ir del sol al la;eso me da la vida. Te invitan a su casa, a su verso: creo en esa generosidad. Y estoy feliz de no saber qué hago: tengo una banda de rock, pero las canciones funcionan a piano y voz, a guitarra acústica con violín, enchufadas, electrónicas… es música, sin más.