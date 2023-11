La actriz Eulalia Ramón destaca el "legado cultural" de Carlos Saura en el homenaje presidido por Doña Letizia en Tudela

La actriz Eulalia Ramón, pareja sentimental desde 1993 del cineasta oscense Carlos Saura -fallecido el pasado mes de febrero- ha destacado este viernes, en el homenaje presidido en Tudela por la Reina Letizia, que el director será "siempre una gran inspiración", no solo por su "gran obra" y su "gran legado cultural", sino por su "manera de querer y de estar en este mundo".

Así se ha pronunciado este viernes al recoger el reconocimiento, durante el Festival de Cine Ópera Prima de Tudela, celebrado en los Cines Moncayo. Al acto también han asistido la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez; la presidenta de la Comunidad foral, María Chivite; el delegado del Gobierno en Navarra en funciones, Valentín Velasco; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, así como miembros de la Corporación del Ayuntamiento.

El tributo a Carlos Saura también ha contado con la participación de cinco actrices de diferentes generaciones que trabajaron con el director aragonés. Se trata de Ana Torrent, Ingrid Rubio, María Luisa San José, Maite Blasco, que han dedicado una breves palabras en recuerdo del cineasta, y la propia Eulalia Ramón, que ha sido la encargada de recoger el reconocimiento en nombre de Saura.

Durante su intervención, Eulalia Ramón ha valorado las palabras dedicadas a Saura "con ese cariño, admiración y conocimiento", y ha asegurado que "después de 30 años de convivencia -la mitad de mi vida-, nuestra hija Ana, siete películas e infinidad de vivencias", no puede sino "agradecer a la vida el habernos encontrado". "Ese ser tan peculiar, buena persona, curioso, trabajador incansable -como le gustaba llamarse-, ingenioso, tímido y dicharachero, bromista, con una ironía muy refinada. Ese niño grande que disfrutaba de la vida desde el primer rayo de sol del día", ha subrayado.

Además, ha querido agradecer "tanto amor, motivación, alegría de vivir y ese afán suyo por no perder la ilusión por hacer cosas bonitas y por aprender todos los días". "Has sido, eres y seguirás siendo siempre una gran inspiración, no solo por tu gran obra y tu gran legado cultural, sino por tu manera de querer y de estar en este mundo", ha apuntado.

Por su parte, el director del festival, Luis Alegre, ha indicado que "2023 pasará a la historia del cine como el año en que murió" Carlos Saura. "De todos los seres humanos que he conocido, Carlos es el que ha estado más cerca de la muerte soñada. A los 91 años, con una lucidez intacta, con plena actividad hasta última hora, arropado por el afecto y la devoción, dejando un legado impresionante", ha manifestado, tras mostrarse "convencido" de que en 2123 se aprovechará el centenario de su muerte para rendirle tributo" y que películas como 'La Caza' se mostrarán "para entender la España del siglo XX".

Alegre también ha querido dedicar unas palabras a la Reina Letizia, destacando que "es muy bonito advertir de qué modo Tudela y este festival tan humilde se benefician de su sensibilidad y su insobornable compromiso con la cultura, la educación y los jóvenes". "El primer año le declaré nuestra gratitud infinita, el segundo, que nunca olvidara que en Tudela tenía su casa siempre abierta. Este año, el confieso que nos ha generado adicción, ya no podemos pasar sin usted", ha dicho, tras exclamar "cómo puede ser tan maja".

El acto ha sido presentado por las periodistas Elena S. Sánchez, directora y presentadora del espacio 'Historia de nuestro cine' en TVE, y Yolanda Flores, directora y presentadora de 'De Película' en RNE, que este año cumple 25 años en antena. Tras los discursos de los protagonistas, se ha proyectado 'La caza', película de Saura premiada en 1966 con el Oso de Plata a la mejor dirección en el Festival de Cine de Berlín.

La Reina ha llegado pasadas las 12.30 y ha sido arropada por cientos de vecinos, que han aguardado en la calle y la han recibido con aplausos y gritos de 'Viva la Reina', 'Letizia, Letizia' o 'Viva España'. Algunos de los asistentes han llevado banderas españolas y uno de ellos ha acudido con un pan de grandes dimensiones con el nombre de 'Leonor' y el número '18', recordando el reciente cumpleaños de la Princesa de Asturias.

En el evento también han estado presentes estudiantes de los institutos de Tudela, ya que en 2021 el festival inauguró una sección paralela cuya vocación es acercar a los alumnos las grandes figuras del cine español y exaltar el valor de ver una película clásica española en una sala de cine.

En 2021 los homenajeados fueron Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y Fernando Fernán Gómez -se proyectó 'Esa pareja feliz'- y en 2022 la homenajeada fue Pilar Miró -se proyectó 'El perro del hortelano'-. La Reina Letizia ya acudió a ambos homenajes en 2021 y 2022.

El festival de cine Ópera Prima de Tudela, que celebra este año su edición número 23, está organizado por el Ayuntamiento de Tudela y Cineclub Muskaria de Tudela y cuenta con el apoyo de Gobierno de Navarra.