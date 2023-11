El Museo de Zaragoza cierra dos años: la DGA dará una "solución espectacular" a sus Goya

En la web del Museo de Zaragoza, todavía por la tarde del Día de Todos los Santos, nada advertía en un primer nivel de que ha quedado cerrado a las visitas para, al menos, los próximos 24 meses. Había que llegarse hasta el apartado de información práctica, y aún hacer un poquito de ‘scroll’ más, hasta encontrar, en letras rojas, la advertencia de que el centro, el principal de Aragón para explicar su historia desde la arqueología y las artes plásticas, baja su persiana. Ahora deberán acometerse el cambio de cubiertas de todo el edificio de la plaza de los Sitios y la reforma integral de su tercera planta, con un gasto próximo a los cuatro millones de euros.

Los zaragozanos y también bastantes visitantes, incluidos unos cuantos extranjeros, apuraron la despedida. El Museo de Zaragoza, desde media mañana y hasta que cerraron sus puertas a las 14.00, estaba este miércoles mucho más animado que de costumbre. Personas de todas las edades, familias enteras, recorrieron unas salas que atesoran cientos de piezas datadas entre la Prehistoria y el pasado siglo. Muchas de ellas, incluidas pesadas esculturas, deberán ser ahora trasladadas para garantizar su protección.

Como siempre, fue mayor la concentración de visitantes en el lugar reservado para Goya y su época, donde se contextualiza al de Fuendetodos con sus predecesores y coetáneos aragoneses y se muestran algunas obras suyas de juventud, además de notables ejemplos de su pintura de Corte.

Pero también estaban especialmente concurridas las salas dedicadas al Gótico, el Renacimiento, el Barroco y los siglos XIX y XX, en cuanto a la colección de bellas artes. O, en el apartado de arqueología, las que reconstruyen cómo eran las viviendas de los caesaraugustanos, relacionando restos extraídos de distintas excavaciones, y aquella que comprime muchísima información desde la Prehistoria a la época andalusí. Eran muy fotografiados aquí los cascos celtíberos que testimonian el terrible expolio habido en Aranda del Moncayo, pero que también, tras su restitución por un coleccionista francés que tomó conciencia de su procedencia, han dado una de las mejores noticias de estos años pasados al Museo de Zaragoza.

Muy visitado estuvo también el espacio reservado para una de las rarezas que han distinguido a este centro, sus colecciones de arte oriental nacidas de la de Federico Torralba. La última muestra temporal antes del cierre, de kimonos, se había inaugurado hace poco más de un mes.

Último día de apertura al público del Museo de Zaragoza Oliver Duch

"Exigentes y colaboradores" para evitar demoras

Pedro Olloqui, el director general de Cultura de la DGA (la Administración autonómica gestiona el museo, aunque se mantenga la titularidad estatal), adelantó ayer que ahora se emplearán tres meses en retirar y embalar los fondos expuestos, dieciocho en la reforma del edificio y otros tres para volver a montar la exhibición permanente. "Es una oportunidad para reimpulsar el Museo de Zaragoza aprovechando unas obras que son de carácter técnico. El interés de estos días en visitarlo es una muestra del cariño que le tienen los aragoneses", dijo Olloqui, quien destacó la voluntad de coordinarse con el Gobierno central en el seguimiento de las obras que vienen para evitar que se demoren: "Vamos a ser exigentes pero, sobre todo, totalmente colaboradores".

En cuanto al aprovechamiento de los fondos más destacados del Museo en exposiciones temporales mientras dure el cierre, especialmente los de Goya, el director general recordó que estos tienen distintos propietarios (la Comunidad Autómoma de Aragón, el Estado, Ibercaja, la Academia de Bellas Artes de San Luis) y expresó su voluntad de ser "prudente" hasta que se cuente con autorización de todos ellos. No obstante, aseguró que "está muy avanzada" y pronto se anunciará "una solución espectacular que va a mejorar la visibilidad de la colección de Goya y el acceso de la ciudadanía a ella".

Va para largo: tras las obras de reforma, la ampliación

El cierre del Museo de Zaragoza no es absoluto porque podrán visitarse las secciones de etnología y cerámica, instaladas, respectivamente, en la Casa Pirenaica y la Casa de Albarracín del parque Grande; y también, la que reúne los hallazgos del yacimiento de la Colonia Celsa, situada en Velilla de Ebro.

Pero es seguro que, se cumplan o no los plazos anunciados para estas obras, va a pasar mucho tiempo hasta que la sede principal de la plaza de los Sitios se encuentre por fin en estado de revista. Porque aguarda otra gran transformación para los próximos años, que obligará a cambiar radicalmente el discurso expositivo: su ampliación en la vecina Escuela de Artes, cuya rehabilitación no tiene todavía ni plazos ni presupuesto, aunque se espera que se adjudiquen estos trabajos el próximo año. La cesión de este otro edificio al Ministerio de Cultura y Deporte (sus arquitectos estarían ya trabajando ya en el proyecto) aún no se ha materializado, según la DGA.

Los planes para el Museo de Zaragoza son utilizar la ampliación para separar sus fondos, dejando en el actual edificio las colecciones de arqueología y trasladando al de la Escuela las de bellas artes, además de reservar en este algún espacio para un salón de actos o para los laboratorios.