Eric Jiménez, el batería más famoso del indie nacional, bien merecía una película

A sus 56 años, Ernesto ‘Eric’ Jiménez Linares ha devorado mil vidas en una. Como batería de Lagartija Nick y Los Planetas y como integrante de aquella supernova que supuso el lanzamiento de ‘Omega’ con el capitán Enrique Morente, este granadino ha labrado una leyenda dentro y fuera de los escenarios que ahora ha cristalizado en el documental ‘La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric’, que este lunes ha presentado y proyectado en el Centro Musical Las Armas de Zaragoza. Su estreno en las salas acaecerá el 10 de noviembre.

¿Cuánto carisma debe atesorar un baterista español de bandas independientes para merecer una película? "Estoy muy agradecido a la vida. Llevo muchos años tocando. He pasado por muchas décadas, desde la Movida Madrileña al movimiento indie. Además de que pueda gustar mi forma de tocar la batería, siempre he sido muy partícipe de la promoción de los discos, he estado muy cerca del público, me he parado siempre para hacerme una foto o un autógrafo. He notado y noto el cariño de la gente. He procurado tomarme la vida con sentido del humor. Eso es lo que ha creado en mí algo peculiar. Mi vida se ha salido de los patrones", razonó antes de participar en un coloquio con los asistentes a la sesión en la capital aragonesa.

Le acompañaba César Martínez Herrada, el director del filme, que reveló el secreto para capturar y contener en 95 minutos de metraje a un ser tan expansivo y atómico como Eric: "Lo he logrado con mucha paciencia y sintetizando todo lo que conversamos para quedarnos con la esencia de Eric, el batería de Los Planetas y el juerguista noctámbulo, pero sobre todo con Ernesto, ese ser humano que hay detrás, al que la vida ha maltratado desde su infancia y primera juventud. Desde la superación y el ahínco ha conseguido ser una persona tan sumamente querida».

Un mundo nuevo

Tras tantas décadas en el circuito de conciertos, el músico se siente en el cine como un niño con los zapatos de estreno. "He estado durante mucho tiempo haciendo el ridículo en muchas disciplinas y me faltaba el cine. Y por fin lo he conseguido. La verdad es que estoy muy contento. Tras tantos años en la música, lo probé con los libros (ha editado dos) y ahora toca esto. Es un mundo nuevo en el que me lo estoy pasando muy bien", aseveró.

Un nuevo lenguaje artístico y nuevos patrones que suponen un incentivo en su día a día. "Me ha sorprendido la capacidad que tiene el cine para sorprenderte. Cuando escribes un libro o compones una canción, ya ves venir cómo quedará. Pero con una película es muy diferente. El director tiene una idea, se hace un croquis, te van dirigiendo y tú no sabes mucho más. Tienes que confiar ciegamente en el director. Por fortuna, me llevé una gran y grata sorpresa al ver el resultado final", reconoció.

Los festivales cinematográficos, como el Dock of the Bay de San Sebastián, en el que obtuvo el Premio del Público, están siendo otro estímulo. "Me encantan los festivales. Son algo totalmente nuevo para mí. Me parecen alucinantes. Flipo. Estoy conociendo a actores y directores que se mueven por su sentido romántico. Es mucho más complicado levantar una película que un disco. Hay que hacer maravillas. El coste de rodar una película es terrible. Ya no digo la promoción... Rara vez se cubren los gastos y la gente trabaja con la misma ilusión. Eso lo hace algo tremendamente especial", concluyó.