Dolly Parton: la cantante explosiva que explica Estados Unidos

Mucho antes de que Rigoberta Bandini cantara eso de "no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas" o de que Amaral mostrara sus pechos a modo reivindicativo, Dolly Parton ya había hecho de ellos parte de su manera de estar en el mundo. Y de explicarlo.

Esa es una de las teorías que la periodista de Sabiñánigo Beatriz Navarro desarrolla en su libro 'Dolly Parton. Un retrato americano' en el que radiografía la vida y obra de una mujer llena de aristas. El objetivo de la aragonesa es no solo presentar la verdadera dimensión del personaje al público español, sino también servirse de él para explicar (y explicarse) la complejidad de los Estados Unidos, un país que, como a la propia Dolly, todo el mundo cree conocer sin que sea realmente así.

El ensayo biográfico -que se presenta el 2 de noviembre, a las 19.00, en el Paraninfo de Zaragoza- es un vivo y enganchante relato en torno a la reina del country y, a la vez, una didáctica herramienta para desentrañar los intricados resortes de la influyente sociedad estadounidense, desde los raciales, los de clase, los relacionados con los derechos de las mujeres o de los gays o los identitarios.

Inmensamente conocida en Estados Unidos, donde además es una de las cantantes más ricas, en España -país en el que a sus 77 años jamás ha actuado- la imagen de Parton aún se mantiene a menudo en el estereotipo, el de una rubia explosiva y excesiva, mediáticamente en los terrenos de la anécdota y el cotilleo.

La periodista sabiñaniguense Beatriz Navarro, con su libro sobre Dolly Parton. H. A.

Solo durante la pandemia, los españoles pudieron asomarse a otros aspectos de su trayectoria al saber que estaba detrás de unas de las mayores donaciones para avanzar en una vacuna contra la covid-19.

La autora de éxitos planetarios

La distorsión sobre el verdadero alcance de sus capacidades también afecta a lo puramente musical. Muchos conocen sus canciones más famosas sin saber que es además su autora. Esta mujer es la creadora de éxitos planetarios e inmortales como 'I will always love you', que popularizara Whitney Houston, o de '9 to 5', ese himno de la mujer trabajadora, o del desgarrador 'Jolene'.

Parton ha sido y es una personalidad transgresora y comprometida. Una condición que, contra todo pronóstico, la ha acabado convirtiendo en figura de consenso en la ahora polarizada sociedad estadounidense. Cómo ha llegado a ese pedestal de referente casi intocable tanto para el conservador mundo del country y de la América profunda como para los sectores más progresistas es lo que trata de explicar el libro. Cómo la cantante ha traspasado los escenarios para, a estas alturas, además de artista reconocida ser también referente feminista, ídolo LGTBI o apreciada benefactora sin que se le despeine un pelo de las pelucas que le acompañan desde muy joven.

"Siempre me intrigó cómo una mujer con esos pechos tan desmesurados podía ir por el mundo con esa seguridad y con esa alegría. Creo que dejé de observarla con despectiva ironía y empecé a tomármela en serio"

​Beatriz Navarro, periodista

No fue siempre así. En su vida ha tenido que lidiar con paladas de condescendencia y desprecio por parte de determinados sectores de su país. Un aspecto que Navarro explora en su documentado trabajo hasta situarlo en una de las causas de la polarización actual.

"Siempre me intrigó cómo una mujer con esos pechos tan desmesurados podía ir por el mundo con esa seguridad y con esa alegría. Creo que dejé de observarla con despectiva ironía y empecé a tomármela en serio", cuenta en el libro.

Navarro trabajaba para 'La Vanguardia' como corresponsal en Bruselas (donde ha regresado recientemente) cuando su periódico le dio la oportunidad de ejercer desde Washington en un momento muy convulso de la historia de Estados Unidos, entre el 2018 y el 2021. Allí coincidió con Trump en el poder. Y asistió a su posterior caída tras perder las elecciones contra Biden, si bien su estela ideológica sigue muy presente.

A juicio de la aragonesa, el partido republicano "ha avanzado hacia un extremismo que lo hace irreconocible con respecto a sus orígenes". El partido de Lincoln, el que abolió la esclavitud, es actualmente el tarro de las esencias de los extremismos y de "el culto" a Trump. Paralelamente, los demócratas no son capaces de ser verdadera alternativa. "Tienen un problema para dirigirse a las clases trabajadoras que habían sido su base electoral durante décadas".

Una paleta

En el discurso demócrata "sigue habiendo bastante condescendencia, exceso de intelectualismo y una gran distancia con respecto a los problemas de la clase obrera americana, se ha acabado convirtiendo en un partido de las clases medias-altas, de las costas, de las ciudades y tiene graves problemas para recuperar terreno en el interior y en el campo", argumenta Navarro.

Y aquí es donde entra Dolly Parton.

Nacida y criada en los Apalaches, en medio de la pobreza, Parton es eso que en Estados Unidos se conoce como 'hillbilly,' un término cargado de desdén que en español no tiene traducción exacta pero que encajaría en el de "paleta".

La historia de Dolly Parton es la del sueño americano, la niña de un entorno desfavorecido que con su esfuerzo y talento acaba alcanzando fama y dinero. En su caso, el progresivo ascenso estuvo marcado siempre por ese 'pecado original', por el juicio constante de las elites y de muchos periodistas. "Paleta" fue un adjetivo que le acompañó siempre, una condición de la que, sin embargo, no solo no abominó jamás sino, al contrario, llevó a gala hasta conseguir darle la vuelta.

Como ejemplo de esta obligación constante de reivindicarse a sí misma en medio del ninguneo, el libro recoge una entrevista a Parton de Barbara Walters, prestigiosísima y pionera periodista en un mundo de hombres, que la interrogó sobre su cuerpo y su aspecto, hasta el punto de hacerla ponerse de pie para que el público la viera. Le dijo: "Dolly, en el lugar de donde yo vengo, ¿te habrían llamado paleta? "Probablemente sí, supongo que considerarías a la gente con la que crecí de clase baja, pero somos gente orgullosa, con mucha clase", contestó Dolly. "Tenías ese aspecto de niña?", le inquiere después Walters. "¿Te refieres a mi figura? La verdad es que siempre he estado muy bien dotada, como otros miembros de mi familia", repuso la cantante.

La relación de Dolly Parton con su cuerpo

La relación de Parton con su cuerpo es otra de las claves de su éxito y resiliencia, según Navarro. Algo que la cantante utilizó a su antojo y con un fin. "No me gusta ser como todos los demás (...). Simplemente decidí que haría algo que llamara la atención para que, una vez que la gente superara el shock, vieran que hay partes de mí que merecen la pena".

"Se dio cuenta de que su físico determinaba la manera en que la gente la veía y la industria la interpretaba. Ella decidió darle la vuelta, tomar la rienda de su imagen"

​Beatriz Navarro, periodista

Su voluptuosidad era a la vez un arma y un escudo que le servía para 'dismular' sus verdaderas capacidades como artista, empresaria y mujer independiente, adelantada a su tiempo que desarrollaba a la chita callando. Dice Navarro: "Se dio cuenta de que su físico determinaba la manera en que la gente la veía y la industria la interpretaba. Ella decidió darle la vuelta, tomar la rienda de su imagen y utilizarla a su favor y según sus términos. Nació entonces una nueva Dolly que era la primera en hacer chistes sobre sus pechos".

En este punto hay que tener en cuenta que, según narra Beatriz en el libro, Parton se situó buena parte de su vida entre esa sociedad que la juzgaba por su aspecto y su extracción social y sus propios orígenes, a los que se enfrentó una y otra vez de manera tan natural como libérrima. Nieta de un predicador pentecostés integrista, "Dolly Parton se acercó a Dios, la música y el sexo como a tres misterios que la fascinaban y a la vez convergen en ella. Dolly llegó a la conclusión de que todo esto era compatible, ella siempre ha sentido que Dios la empuja en sus ambiciones".