Lolita: "Lola Flores estuvo a punto de ser Poncia"

Lolita Flores es un poco lorquiana, y lo disfruta. Luis Luque la ha enredado en una aventura que, tal y como bromeaba este miércoles en el Teatro Principal de Zaragoza, la deja descalza y menuda frente al público en un papel que, como suele ocurrir con ella, se agiganta desde la primera sílaba. El monólogo ‘Poncia’, basado en la inolvidable criada de ‘La casa de Bernarda Alba’, estará desde este jueves 26 y hasta el próximo domingo 29 en el Principal.

"Soy lo que veis, 1,57, vestida de negro estos días en el escenario, y voy sin zapatos por una rampa que por suerte ya conozco. Me gusta mucho este teatro, me gusta venir a Zaragoza, llevo muchos años viniendo a cantar y actuar, quiero mucho a la Virgen del Pilar, como la quiso mi madre", comentaba Lolita.

La obra llega a Zaragoza con apenas dos representaciones previas en Segovia la semana pasada. El gerente del Patronato Municipal de Artes Escénicas, José María Turmo, explicó que la venta de entradas va viento en popa.

Hormigueo en el estómago

"Estoy nerviosa -admitía Lolita- y me ocurre cada vez que vuelvo al teatro: para mí, todas las representaciones son un estreno, y en el de Segovia hubo buena acogida. Nos hemos juntado tres eles: Lorca, Luque y Lolita. Creo que he dado a Poncia un empoderamiento, un sentido de la justicia, aunque también siente culpa por no haber atajado las cosas, por ser cobarde en un momento dado".

En la obra hay pasajes de ‘La casa de Bernarda Alba’, guiños a ‘Doña Rosita la soltera’ y fragmentos de otros romances de Lorca. "También se homenajea a Miguel Narros y a Lola Flores, de cuyo nacimiento se cumplen ahora 100 años. Mi madre estuvo a punto de ser Poncia, pero no lo pudo hacer y muchos años después, aquí está su hija para asumir el reto", explicaba Lolita.

La actriz, que en mayo cumplió 65 años de edad, está emocionada con esta nueva aventura escénica. "Tenemos una de las obras que más satisfacción me está dando a nivel personal. Tiene un texto maravilloso; además, aprendí a amar a Lorca desde muy pequeña, mi madre tenía las obras completas de Federico en su mesita de noche".

En cuanto a la preparación del personaje, la madrileña ha reconocido con la naturalidad que le caracteriza no ser muy seguidora del método Stanislavski. "A Poncia la interpreto desde la verdad de todos esos sentimientos revueltos que tiene. Ella me ha recordado que las mujeres tenemos que ser libres para amar y no callar cuando hay que gritar o llorar. No he preparado el personaje, dejo que fluya, le presto mi voz, mis manos, mis ojos y mi cuerpo, bajo la supervisión de Luis; hago lo que el director me marca y, eso sí, le pongo todo el corazón".