Zaragoza no acogerá los Premios Feroz de 2024

Durante dos años, 2022 y 2023, los premios Feroz, con todas sus actividades paralelas, se celebraron en Zaragoza y montaron la gala de sus apreciados galardones, sin duda los más transgresores del sistema, en el Auditorio de Zaragoza. Este año, estos premios, creados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), se trasladarán a otra ciudad, probablemente a Madrid, aunque por el momento aún no está confirmado.

“No ha habido ningún desencuentro. Era una cita eventual y estamos muy contentos con la experiencia. Mantenemos una relación afectuosa y cordial con AICE, seguiremos adelante con el campus ‘La Inmortal’ y queremos abrirnos a otras experiencias y proyectos. Los presupuestos son los que son, pero esto no supone que no sigamos con nuestro apoyo al sector audiovisual y de la mano de AICE en otras propuestas”, dice la concejala Sara Fernández, que se siente muy orgullosa de varios planes que se están desarrollando desde el Ayuntamiento de Zaragoza, entre ellos la Zaragoza Film Office. Sostiene Sara Fernández que su presencia se nota y que está cumpliendo su cometido de “potenciar la imagen de Zaragoza mediante la colaboración con rodajes y producciones audiovisuales”. Está asociada con la dinámica Spain Film Commission.

“Estos dos años en Zaragoza han sido maravillosos por todo. La ciudad de Zaragoza, sus ciudadanos y el Ayuntamiento ha sido una extraordinaria sede, si puedo decirlo así, para las dos ediciones (2022 y 2023) en las que se ha celebrado la Gala de los Premios Feroz. Y no sólo por todas las facilidades, la profesionalidad y la amabilidad con la que nos han acogido las instituciones y las sedes en las que se han realizado multitud de actos previos a la gala en sí, sino también por el inmenso interés y la cinefilia de la ciudadanía zaragozana que ha llenado los diversos recintos”, dice María Guerra, presidenta de AICE.

Pedro Almodóvar, que recibió en Zaragoza el Feroz de Honor, con María Guerra, presidenta de AICE, y su hermano Agustín. Oliver Duch.

María añade otros matices: “La Asociación de Informadores Cinematográficos de España tiene espíritu itinerante. La XI edición no se celebrará en Zaragoza pero, desde luego, en el futuro nos gustaría volver, y no perderemos el contacto y la buena relación con esta maravillosa ciudad que con tanta cordialidad nos ha recibido”. Lo que está claro es que la presencia de los Feroz, con su abanico de actos, tertulias, proyecciones y exposiciones, no había pasado inadvertida. La propia Sara Fernández, al evaluar el eco económico de la IX edición (2022), dijo que “el impacto mediático para la imagen y proyección exterior de la ciudad fue valorado en 8,24 millones de euros”.

Otro de los momentos especiales fue la presentación de Nacho Vigalondo (centrada en la Estación Zaragoza-Delicias, definida como “la gran fábrica del frío de España”), que es algo que sigue generando sonrisas. En la edición anterior, la de ‘As bestas’ y Pedro Almodóvar, que recibió el Premio Feroz de Honor, hubo algunos incidentes de violencia sexual que cristalizaron en dos denuncias. ¿Dónde se celebrará en el futuro? “No lo tenemos cerrado, pero Madrid será lo más fácil. Las elecciones municipales han retrasado todo pero todavía tenemos una propuesta sin cerrar”, confiesa casi con un poco de pánico María Guerra.

“Cada vez que recibimos los peticiones para un rodaje nos ponemos muy contentos. Y nos volcamos. Como he dicho alguna vez, queremos que Zaragoza sea una ciudad de cine”, sentencia Sara Fernández

Por su parte, Sara Fernández insiste en que está muy satisfecha con sus apuestas cinematográficas -la ciudad patrocina varios festivales, entre ellos Saraqusta y el Festival de Cine de Zaragoza- y con la presencia constante de alumnos de medios audiovisuales. "Cada vez que recibimos los peticiones para un rodaje nos ponemos muy contentos. Y nos volcamos. Como he dicho alguna vez, queremos que Zaragoza sea una ciudad de cine", sentencia.