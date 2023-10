‘La sociedad de la nieve’, un éxito con asesoramiento desde Zaragoza

“Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace diez días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba [Roberto Canessa]. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor. No podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? SOS”. La nota que Fernando Parrado consiguió enviar el 21 de diciembre de 1972 al otro lado del río en el que se encontraba el arriero chileno Sergio Catalán marcó el comienzo del rescate de los 16 supervivientes del accidente aéreo de los Andes ocurrido el 13 de octubre de aquel año. La noticia se difundió en periódicos de todo el mundo, entre ellos HERALDO, que había dado cuenta del accidente previamente, y luego dedico una amplia cobertura a relatar lo sucedido en la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que viajaban 40 pasajeros y cinco miembros de la tripulación. El Fairchild FH-227D, había partido de Montevideo hacía Santiago de Chile y en él iban los jugadores del equipo de rugby Old Christians junto a familiares y amigos.

El suceso conmovió por la capacidad de resistencia de los 16 rescatados durante los 72 días que sobrevivieron en un glaciar a más de 3.500 metros de altura tras el impacto de la aeronave en las montañas andinas, y tras haber sufrido una avalancha en días posteriores que dejó ocho muertos más de los 29 que perecieron en total. Sin apenas víveres, ni protección contra el frío, aguantaron casi dos meses y medio. Las dudas acerca de cómo lo consiguieron se despejaron a los pocos días, cuando se dio a conocer que para no perecer tuvieron que comer carne de los cuerpos de los fallecidos.

Heraldo publicó una serie de reportajes sobre el accidente a los pocos días del rescate HA

Su historia se cuenta de nuevo en una película, ‘La sociedad de la nieve’, de Juan Antonio Bayona, basada en el libro homónimo de Pablo Vierci. que este pasado fin de semana se ha preestrenado en los cines Aragonia. El largometraje que competirá en la carrera hacia los Óscar representando a España, no es el primero que aborda este dramático episodio. En la gran pantalla hubo dos filmes anteriores: la cinta mexicana ‘Supervivientes de los Andes’ (1976), de René Cardona, y ‘¡Viven!’ (1993), de Frank Marshall. Además, existen documentales como ‘Náufragos de los Andes’, varios libros sobre la tragedia, e incluso un museo en Montevideo creado con el objetivo de representar “a las 45 personas a bordo de aquel fatídico vuelo y dar difusión de los valores (solidaridad, trabajo en equipo, fijación de objetivos en la vida, contención/apoyo, resiliencia, etc.) y honrar la creatividad (adaptación al medio, gestión de adversidades) que han caracterizado este acontecimiento”, según recoge su página web.

Canessa y Parrado, con el arriero Sergio Catalán HA

La obra de Bayona contó con asesoramiento desde Zaragoza gracias al doctor Ricardo Arregui, jefe de Neurocirugía de la Clínica MAZ de Zaragoza hasta su jubilación y reconocido como el mayor experto en congelaciones de España. “Los documentalistas de ‘La sociedad de la nieve’ contactaron conmigo hace algo más de dos años. Me contaron el proyecto de la película de Bayona sobre el accidente aéreo de los Andes, hicimos un par de videoconferencias porque querían informarse sobre congelaciones. Les facilité fotografías y les envié un artículo que publiqué hace unos años en un libro de medicina en el que explicaba un poco el porqué, cómo, de qué manera, grados de congelación y el tratamiento. -explica Arregui-. Del guión no me contaron prácticamente nada, e imagino que la intención era la de dar el mayor realismo posible y ser fieles a la realidad”.

Todavía no ha tenido oportunidad de ver el filme, pero el doctor Arregui afirma que a partir de su estreno, el próximo 15 de diciembre, la irá a ver “con ojo crítico”. Desde el punto de vista cinematográfico, la cinta ha sido elogiada en los festivales en los que ha participado: Mostra de Venecia, el Festival de San Sebastián (Premio del Público) y el de Sitges, entre otros. También es la primera película que ha tenido la aprobación unánime tanto de los supervivientes (varios de ellos hacen cameos en la película) como de los familiares de los fallecidos.