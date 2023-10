La guitarra de Miguel Gil suena firme desde Calamocha con su primer álbum, 'Despertares'

Miguel Gil acaba de cumplir 30 años de edad; los 17 primeros los pasó en su Tarragona natal, y los cuatro últimos se ha radicado en la localidad natal de su madre, Calamocha, que también ha sido la de sus veranos de la infancia y primera juventud. Músico de profesión y guitarrista por decantación, se mueve como pez en el agua en las aguas del jazz y el flamenco, y acaba de sacar su primero disco:_‘Despertares’.

"Me siento calamochino, es mi casa desde siempre, la de mi familia materna, llevo viniendo desde crío. La pandemia me cogió aquí de fin de semana y lo que parecía coyuntural se acabó convirtiendo en un cambio de base. Estoy muy a gusto en Teruel, se vive muy bien y puedo trabajar perfectamente desde casa gracias a la tecnología". Lo dice alguien que a los 18 años se fue a estudiar un curso completo a la ACM en Guildford, 50 kilómetros al suroeste de Londres, para formarse como músico de ‘performance’ y sesión. Antes estudió en Barcelona, luego se ubicó en Madrid y también pasó una temporada en Jerez de la frontera para empaparse del arte de la aristocracia flamenca de la guitarra: los Morao y los Carrasco.

Miguel se montó un ‘home studio’ en la antigua casa de su abuelo: luego ya encontró asiento propio. En la última década ha acompañado a artistas de fama nacional en sus giras y producciones, desde el ganador de ‘La voz’ de 2015, Antonio José o Nia Correia, vencedora de ‘Operación Triunfo’ en 2020 y nombre de referencia en el teatro musical de la Gran Vía madrileña. También ha colaborado con el autodenominado rey del trap gitano, Omar Montes. "No es la música que más consumo, ni la que hago para mí, pero es trabajo y estoy contento con haberlo hecho. Lo mismo ocurre con artistas pop que he acompañado en directo, caso de Ede, que interpreta junto a Xoel López el éxito ‘Quemas’, o la banda Patax: varios de sus miembros han colaborado en mi disco".

Inspiración y próximos pasos

Al hablar de artistas de las seis cuerdas que le han servido de inspiración, Gil cita rápidamente el nombre del virtuoso británico Guthrie Govan, que ha formado parte de bandas como Asia y The Aristocrats. "De casa, además de Diego y Pepe del Morao, con quien estudié, y de Tomatito, me gusta mucho Vicente Amigo. También disfruto con la docencia: trabajo en una escuela en Teruel y doy clases ‘online’ desde mi estudio".

Con el disco llega además una carta de presentación para abordar el circuito de festivales, tanto de jazz como de flamenco. "Estoy preparando un audiovisual a modo de ‘making of’ del proceso de grabación, en el que muestro colaboraciones llegadas desde diferentes puntos del mundo. Estará listo en breve: creo que es interesante que los artistas expliquemos estos procesos desde adentro". Otro de los grandes sueños del flamante ciudadano calamochino es actuar en el Festival de Zaragoza.

Gil ya está pensando en otro disco, pero quiere "llevar éste al directo, a ver qué me nace en el escenario. Es que vengo de la música negra, del soul y el funk; lo del flamenco llegó después. El estilo es lo de menos, me importa que la música me emocione y le llegue a la gente. Yo soy de los obsesivos, de sacar tiempo de todas partes para dedicarle a la guitarra y mejorar día a día".

El disco de Miguel Gil se puede escuchar con embeleso, pero también está pensado para bailar. La mezcla de géneros luce natural: del flamenco al funk, pasando por el pop y la sazón de otras tierras. El rosario de colaboradores abruma, empezando por Michael League (que ha trabajado para Snarky Puppy o Joshua Redman), Aaron Sterling (colaborador de John Mayer y Taylor Swift) o Israel Suárez el Piraña, escudero en su día de talentos como Paco de Lucía o Tomatito. No se puede soslayar a Shayan Fathi o Daniel García Diego.

"Son colaboraciones orgánicas, surgidas de años de trabajo y encuentros afortunados. Agradezco a todos ellos sus aportes, y espero que quienes disfruten ahora del disco puedan apreciar el trabajo que hay detrás", apunta Gil. ‘Despertares’ está a la venta en el Bandcamp de Miguel Gil y puede escucharse en las principales plataformas digitales.