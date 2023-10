José María Berdejo: "Por encima de la Virgen del Pilar ya no hay nada"

Nacido en Alagón en 1975, fue infantico, estudió Música, trabajó en varias orquestas y hoy es el responsable musical de las catedrales de Zaragoza. Su 'Misa aragonesa', estrenada en 2018, sonará hoy en la misa pontifical de las 12 en el Pilar.

Cuando este periódico llegue a los quioscos usted llevará un día sin dormir.

La noche del 11 al 12 de octubre nunca duermo nada. Estos son los días más importantes del año. Mi razón de ser laboral, musical y vocacional es la Virgen del Pilar. Por encima de ella no hay nada.



Ayer estrenó una misa escrita durante su convalecencia de una operación quirúrgica.

Es la sexta que compongo y me hacía una ilusión especial estrenarla. Era mi forma de dar gracias a Dios por lo bien que ha ido todo.



Han pasado unos meses y la verdad es que se le ve estupendo.

He perdido más de 50 kilos. He vuelto a nacer.



Este jueves se cantará su ‘Misa aragonesa’ en la ceremonia principal en el Pilar. ¿Por qué gusta tanto esta misa?

Quizá porque es muy alegre. Para escribirla me puse en la piel de los fieles. Siempre subrayo que es una misa ‘aragonesa’, no ‘baturra’. En ella se pueden escuchar algunos aires de jota pero no jotas de estilo. Y conste que no tengo nada en contra de las misas baturras.



También hay muchas otras cosas. Las primeras notas recuerdan a la ‘Salve rociera’. ¿Por qué?

Porque después de la Virgen del Pilar, mi advocación principal es la Virgen del Rocío. También hay tangos, cumbias, algún vals... Hay muchos sonidos ocultos, sutiles, que solo se descubren si uno está muy atento.



Esas influencias se las debe a los años en que trabajó en orquestas o con artistas como Sara Montiel y La Maña.

Cuando trabajo en las catedrales hay quien me llama ‘don José María’. Pero yo soy Chema, el hijo de José y de Celia, de Alagón. Las estrellas están en el cielo. Tengo una formación clásica, de Colegio de Infantes y Conservatorio, pero en el 89 me ofrecieron la posibilidad de trabajar en una orquesta, y fui pasando por varias. Y he hecho muchos amigos.



Y llegó a la élite, a Nueva Alaska, con la que ha colaborado hasta hace bien poco.

El sector de las orquestas sufrió mucho durante la pandemia. Ángel Lasheras se puso en contacto conmigo y ayudé a que pusiera en pie el espectáculo ‘La jota que yo amé’ y el musical ‘Ídolos’. A los amigos no se los puede dejar tirados. Soy amigo también de Luis Pardos.



Sorprendente.

Pero que quede claro que para mí lo primero es el Cabildo, el Pilar, la Seo y la Virgen. Dicho esto, si luego, en mi tiempo libre, me llaman para hacer sustituciones en una orquesta o dar un concierto, yo voy. No renuncio a mi pasado porque forma parte de mi vida. Para llegar a donde estoy había que pasar por ahí. Si puedo ayudo siempre porque, cuando la gente te llama, es porque está en un apuro y te necesita.



Volvamos a la misa de este jueves. Intervienen la Escolania de Infantes, la Capilla de Música, Juan San Martín como organista, la Orquesta Cantantibus Organis y dos coros invitados, el Coro de Barásoain y la Coral Tafallesa.

Siempre ‘invito’ a alguien a participar en la misa del día del Pilar. Uno de los miembros de la Capilla de Música es Alberto Magán, que dirige esos dos coros navarros. Se lo propuse y no lo dudó. He ido allí a ensayar con ellos un par de veces. Se me hace extraño cantar el repertorio del Pilar fuera de Zaragoza, pero la Virgen del Pilar traspasa fronteras, es verdad. Todo el mundo la quiere.